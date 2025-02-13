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Еда, которая помогает худеть — топ-3 продуктов для естественного контроля веса

3:25
Здоровье

В то время как Ozempic, Wegovy и Mounjaro стали популярными препаратами для снижения веса, целостный врач Таз Бхатия утверждает, что существует три натуральных продукта, которые могут дать похожий эффект. В своем видео в TikTok, набравшем 24 000 лайков, она рассказала, что эти продукты "имитируют действие препаратов GLP-1", помогая контролировать аппетит и предотвращая переедание.

Средиземноморская диета
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Средиземноморская диета

1. Авокадо — жиры, которые работают на вас

Любители авокадо-тостов могут радоваться: этот плод богат MCT-маслами, а также Омега-3 и Омега-9 жирными кислотами. MCT-кислоты (среднецепочечные триглицериды) усваиваются легче, чем другие жиры, а Омега-3 и Омега-9 известны своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы.

"Авокадо насыщает, предотвращает переедание и снижает уровень сахара в крови, что помогает избежать накопления жира на животе", — отмечает доктор Бхатия. Исследование 2022 года показало, что ежедневное употребление авокадо способствует снижению веса и уменьшению объемов талии. Более того, люди, которые регулярно едят авокадо, реже страдают от избыточного веса.

2. Ягоды — сладость без вреда для фигуры

Ягоды — отличный выбор для тех, кто хочет снизить вес, не отказываясь от сладкого. Они богаты антиоксидантами, уменьшают воспаление в организме и улучшают обмен веществ.

Почему ягоды полезны:

  • Высокое содержание клетчатки — помогает дольше сохранять чувство сытости.
  • Минимум калорий и жиров — отличная альтернатива вредным сладостям.
  • Улучшают пищеварение и здоровье кишечника.

В исследовании 2018 года было доказано, что ежедневное потребление 600 граммов ежевики в течение недели способствует активному расщеплению жиров и повышает чувствительность к инсулину у людей с избыточным весом.

3. Семена чиа — маленькие, но мощные

Семена чиа — один из самых популярных суперфудов, и не без причины. Они богаты клетчаткой и полезными жирами, что помогает контролировать аппетит.

Как работают семена чиа:

  • Всего 28 г семян обеспечивают 35% суточной нормы клетчатки.
  • В желудке они набухают, создавая эффект насыщения.
  • Содержат кальций, магний и антиоксиданты.

В 2024 году ученые выяснили, что употребление 30 г семян чиа ежедневно в течение шести месяцев заметно уменьшает окружность талии у людей с избыточным весом.

Работают ли эти продукты так же, как Ozempic?

Ozempic и аналогичные препараты действуют за счет имитации гормона GLP-1, продлевая чувство сытости. Натуральные продукты не могут полностью заменить лекарственные средства, но они помогают регулировать аппетит естественным способом, снижая потребление калорий и поддерживая здоровый обмен веществ.

Если вы ищете способ контролировать вес без медикаментов, включение этих продуктов в рацион может стать отличным решением.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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