Мутирующий вирус: кошки и свиньи могут стать разносчиками смертельной болезни

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В США бушует новая вспышка птичьего гриппа: более десяти миллионов птиц уничтожены из-за высокозаразного вируса H5N1. Однако тревожные новости приходят не только от фермеров — инфекция уже обнаружена у кошек, а эксперты опасаются, что следующей жертвой могут стать свиньи. Если вирус мутирует в их организме, человечество столкнется с новой пандемией.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar Эпидемия

Почему вирус так опасен?

H5N1 — это разновидность птичьего гриппа, которая смертельно опасна для пернатых и может передаваться другим животным. В случае заражения даже нескольких птиц уничтожается все стадо, насчитывающее сотни тысяч голов. Это не только мера биологической безопасности, но и способ предотвратить катастрофическое распространение болезни.

Центр по контролю заболеваний США недавно заявил: вирус нашли у домашних кошек. Эти животные контактируют с людьми, что вызывает серьёзные опасения. Если кошки смогут передавать вирус человеку, риск глобальной эпидемии возрастет в разы.

Могут ли свиньи стать переносчиками?

Самый тревожный сценарий, который рассматривают вирусологи, — попадание H5N1 в организмы свиней. Эти животные биологически схожи с человеком, их клетки обладают рецепторами, к которым может прикрепляться вирус. Это значит, что внутри свиней H5N1 способен мутировать в форму, способную передаваться от человека к человеку.

По словам вирусолога Николаса Русвая, если такая мутация произойдет, мы столкнемся с новой пандемией, аналогичной COVID-19, но с более высокой летальностью.

Как реагируют власти?

В США и других странах уже принимают меры: введены строгие карантинные ограничения на фермах, проводятся массовые проверки птицефабрик и хозяйств. Однако пока нет точных данных о том, насколько вирус распространился среди домашних животных.

Эксперты предупреждают: если птичий грипп адаптируется к передаче между людьми, его остановить будет крайне сложно. Мир должен готовиться к возможной новой угрозе.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

