Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы протеиновые батончики стали популярным и удобным перекусом. Благодаря высокому содержанию белка и низкому уровню сахара, они представляют собой отличный источник энергии без риска набора лишнего веса. Эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказали о причинах такой популярности батончиков.

Фото: freepik протеиновые батончики

Активным людям требуется больше белка, однако важно помнить о необходимости сбалансированного питания. Поэтому при выборе белковых продуктов следует внимательно изучать их состав.

Протеиновые батончики могут служить удобной альтернативой традиционным сладостям и полезным дополнением к рациону. Они являются источником белка, могут заменить сладкие продукты и способствовать улучшению функционирования организма, стимулируя выработку гормонов и ферментов.

Чтобы протеиновый батончик был по-настоящему полезным, он должен содержать не менее 22% белка. При этом стоит обратить внимание на тип белка: концентрат сывороточного молочного белка считается одним из самых легко усваиваемых и ценных.

Также следует учитывать калорийность батончика: она не должна превышать 140 килокалорий на 50 граммов, а желательно — 110 килокалорий. Это поможет избежать лишних калорий и поддерживать здоровый образ жизни.

Кроме того, в состав протеинового батончика могут входить компоненты, способствующие сжиганию жиров, такие как микс Л-карнитина, экстракт зеленого чая и экстракт гарцинии. Эти ингредиенты ускоряют обмен веществ и помогают сжигать жир.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

