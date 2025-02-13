Не весь мармелад одинаково полезен: как найти тот, который не навредит

Мармелад считается относительно полезным лакомством как для детей, так и для взрослых. Тем не менее, при выборе разноцветного десерта стоит проявлять осторожность: не всегда он оказывается таким безобидным, как может показаться на первый взгляд.
Гастроэнтеролог Нурия Дианова подчеркнула, что полезным считается только натуральный мармелад без искусственных красителей. По ее словам, самые яркие добавки могут не только вызывать аллергические реакции, но и увеличивать риск возникновения онкологических заболеваний.
В состав сладости не должно входить диоксид титана, поскольку он негативно влияет на микрофлору кишечника, что ведет к повышенному риску отравлений и другим неблагоприятным последствиям.
Хотя натуральный мармелад может выглядеть менее привлекательно и стоит дороже, он является наилучшим выбором, особенно для детей.
"Мармелад стоит брать, только если в его составе есть пектин. Сам по себе пектин очень полезен. Потому что это относительно правильная клетчатка, которая благоприятствует идеальной работе кишечника и способствует росту микробиоты", — добавила гастроэнтеролог в беседе с URA. ru.
Кроме того, в состав должны входить фруктовое или ягодное пюре. Сахар или глюкозно-фруктозный сироп также могут присутствовать, но не должны занимать первые позиции в списке ингредиентов.
Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Присутствуют во всех высших растениях, особенно во фруктах, и в некоторых водных растениях.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.