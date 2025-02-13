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Не весь мармелад одинаково полезен: как найти тот, который не навредит

1:28
Здоровье

Мармелад считается относительно полезным лакомством как для детей, так и для взрослых. Тем не менее, при выборе разноцветного десерта стоит проявлять осторожность: не всегда он оказывается таким безобидным, как может показаться на первый взгляд.

Желейные конфеты
Фото: flickr.com by Lennart Tange from Eindhoven, The Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Желейные конфеты

Гастроэнтеролог Нурия Дианова подчеркнула, что полезным считается только натуральный мармелад без искусственных красителей. По ее словам, самые яркие добавки могут не только вызывать аллергические реакции, но и увеличивать риск возникновения онкологических заболеваний.

В состав сладости не должно входить диоксид титана, поскольку он негативно влияет на микрофлору кишечника, что ведет к повышенному риску отравлений и другим неблагоприятным последствиям.

Хотя натуральный мармелад может выглядеть менее привлекательно и стоит дороже, он является наилучшим выбором, особенно для детей.

"Мармелад стоит брать, только если в его составе есть пектин. Сам по себе пектин очень полезен. Потому что это относительно правильная клетчатка, которая благоприятствует идеальной работе кишечника и способствует росту микробиоты", — добавила гастроэнтеролог в беседе с URA. ru.

Кроме того, в состав должны входить фруктовое или ягодное пюре. Сахар или глюкозно-фруктозный сироп также могут присутствовать, но не должны занимать первые позиции в списке ингредиентов.

Уточнения

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Присутствуют во всех высших растениях, особенно во фруктах, и в некоторых водных растениях.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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