Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы вырастут как на дрожжах! Как правильно пить протеин?
Как цвета в интерьере влияют на ваше настроение? Разбираем психологию оттенков
Как вырастить сливы, которые ломают ветки от урожая? Этот способ работает
Не весь мармелад одинаково полезен: как найти тот, который не навредит
Грузовики Shacman SX3258 не соответствует российским стандартам безопасности
Санкции и логистика: как глобальные изменения отражаются на нефтяной индустрии ХМАО
Лолита собралась по-мужски разобраться с депутатом один на один
Американцы будут умирать: Зеленский в разговоре с Трампом пугал его наступлением русских на Европу
Необычные блюда с инжиром — что попробовать обязательно

Мороженое — вредный десерт или источник кальция? Правда, о которой не говорят

0:58
Здоровье

Мороженое считается самым популярным десертом, но насколько оно полезно? На этот вопрос ответили специалисты программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Пломбир
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пломбир

Доктор Сергей Агапкин отметил, что натуральное мороженое обладает высокой калорийностью, что и объясняет его потенциальную вредность. Всего в 100 граммах сливочного пломбира содержится от 200 до 250 килокалорий.

По словам врача, три мороженых могут заменить завтрак. Однако есть и положительные моменты. В этих же 100 граммах десерта содержится 16% от суточной нормы кальция. Таким образом, два стаканчика мороженого составляют половину суточной нормы этого элемента.

Эксперт подчеркнул, что это полезно для костей, так как кальций способствует его поступлению и усвоению организмом, направляясь именно туда, куда нужно — в кости.

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Овощи
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году Аудио 
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Еда и рецепты
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Автобус Кубань. Страшненький, но такой родной транспорт из СССР Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Последние материалы
Лолита собралась по-мужски разобраться с депутатом один на один
Американцы будут умирать: Зеленский в разговоре с Трампом пугал его наступлением русских на Европу
Необычные блюда с инжиром — что попробовать обязательно
Финансовые потери фермы из Норвегии и урок на будущее, пока лосось-беглец гуляет на свободе
Не просто укладка, а совершенство: секреты, которые используют профессионалы
Секрет долговечной кухни: на что обращать внимание перед заказом
Вычесываете кошку, а шерсти меньше не становится? Ошибка, которую совершают почти все владельцы
Мороженое — вредный десерт или источник кальция? Правда, о которой не говорят
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.