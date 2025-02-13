Мороженое — вредный десерт или источник кальция? Правда, о которой не говорят

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мороженое считается самым популярным десертом, но насколько оно полезно? На этот вопрос ответили специалисты программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пломбир

Доктор Сергей Агапкин отметил, что натуральное мороженое обладает высокой калорийностью, что и объясняет его потенциальную вредность. Всего в 100 граммах сливочного пломбира содержится от 200 до 250 килокалорий.

По словам врача, три мороженых могут заменить завтрак. Однако есть и положительные моменты. В этих же 100 граммах десерта содержится 16% от суточной нормы кальция. Таким образом, два стаканчика мороженого составляют половину суточной нормы этого элемента.

Эксперт подчеркнул, что это полезно для костей, так как кальций способствует его поступлению и усвоению организмом, направляясь именно туда, куда нужно — в кости.

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.



