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Прогресс в лечении рака без разрезов: пациенты выздоравливают

1:26
Здоровье

В Венгрии появилась новая методика лечения рака щитовидной железы. Технология предусматривает лечение без разрезов. Об этом пишет издание Economx.

Больница, врачи
Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Больница, врачи

Учёные Университета Земмельвейса (SE) и Института здравоохранения, образования и исследований Premier Med провели исследования нового метода лечения. В нём использовалась технология с минимальным количеством разрезов. Преимущество такой терапии в более быстром заживлении и сохранении функций щитовидной железы.

Минимально инвазивная процедура в лечении некоторых опухолей вывела Венгрию на передовые позиции в лечении рака данного органа.

Главный интервенционный радиолог Пал Акош Деак рассказал, что проведённые исследования прошли успешно. Новый метод может стать прорывом в дальнейшем лечении рака. Он подразумевает термическую обработку опухоли.

Лечение осуществляется следующим образом: в опухоль щитовидной железы под контролем ультразвука вводится тонкая игла. Происходит нагрев тканей, за счёт которого разрушаются раковые клетки.

После такой терапии пациенты быстрее восстанавливаются. Это сказывается на общем ходе лечения. Врач рассказал, что у испытуемых уменьшились опухоли. Актуально для начальных стадий заболевания.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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