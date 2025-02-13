Назван предмет одежды, содержащий больше бактерий, чем сиденье унитаза

Исследование британской компании Initial Washroom Hygiene показало, что перчатки могут быть настоящим "рассадником" микробов. На них в четыре раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза.
Эксперты изучили 50 пар перчаток и варежек, включая шерстяные, кожаные, замшевые и спортивные модели. Результаты оказались тревожными:
Более половины образцов содержали более 500 микробных единиц — показатель, указывающий на высокий уровень загрязнения.
Для сравнения, сиденье унитаза в среднем содержит 220 микробных единиц, что соответствует норме (200-500). В то же время, на перчатках может обитать до 4000 бактерий.
Эксперты объясняют это контактом с различными поверхностями — ручками в транспорте, дверными замками, мобильными телефонами и пакетами с покупками. Кроме того, внутренняя сторона перчаток загрязняется, если их надевают немытыми руками.
Редкая стирка перчаток и плохая гигиена рук повышают риск заражения бактериями, включая E. coli. Некоторые штаммы этой кишечной палочки могут вызвать тяжелое пищевое отравление.
Теперь у вас есть ещё одна причина не забывать про гигиену рук и уход за аксессуарами!
Перчатки — вид одежды для кистей рук, в отличие от рукавиц — с отделениями для каждого пальца.
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