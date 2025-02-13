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Назван предмет одежды, содержащий больше бактерий, чем сиденье унитаза

1:59
Здоровье

Исследование британской компании Initial Washroom Hygiene показало, что перчатки могут быть настоящим "рассадником" микробов. На них в четыре раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Перчатки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Перчатки

Что обнаружили ученые

Эксперты изучили 50 пар перчаток и варежек, включая шерстяные, кожаные, замшевые и спортивные модели. Результаты оказались тревожными:

  • Лидеры по загрязнению - велосипедные перчатки, содержащие наибольшее количество бактерий.
  • Шерстяные перчатки заняли второе место, а замшевые — третье.

Более половины образцов содержали более 500 микробных единиц — показатель, указывающий на высокий уровень загрязнения.

Для сравнения, сиденье унитаза в среднем содержит 220 микробных единиц, что соответствует норме (200-500). В то же время, на перчатках может обитать до 4000 бактерий.

Почему перчатки так загрязнены

Эксперты объясняют это контактом с различными поверхностями — ручками в транспорте, дверными замками, мобильными телефонами и пакетами с покупками. Кроме того, внутренняя сторона перчаток загрязняется, если их надевают немытыми руками.

Чем это опасно

Редкая стирка перчаток и плохая гигиена рук повышают риск заражения бактериями, включая E. coli. Некоторые штаммы этой кишечной палочки могут вызвать тяжелое пищевое отравление.

Как избежать риска

  • Чаще стирать перчатки: особенно шерстяные и замшевые модели.
  • Не носить грязные перчатки в карманах: микробы размножаются во влажной среде.
  • Мытьруки перед тем, как надевать перчатки.
  • Дезинфицировать кожаные и велосипедные перчатки после улицы.

Теперь у вас есть ещё одна причина не забывать про гигиену рук и уход за аксессуарами!

Уточнения

Перчатки — вид одежды для кистей рук, в отличие от рукавиц — с отделениями для каждого пальца.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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