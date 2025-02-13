Ходить босиком полезно, но не всегда: неожиданные минусы привычки

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что хождение босиком укрепляет мышцы стоп и улучшает равновесие, но у этой привычки есть и неожиданные недостатки. Врач-подолог Роберт Коненелло рассказал о плюсах и минусах отказа от обуви.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подбирает камушки

Чем полезно хождение босиком

Укрепляет мышцы стоп: снижает риск падений в пожилом возрасте.

снижает риск падений в пожилом возрасте. Улучшает баланс и устойчивость: способствует развитию мелких стабилизирующих мышц.

способствует развитию мелких стабилизирующих мышц. Позволяет естественно распределять нагрузку: помогает поддерживать правильную механику движения.

В чем опасность ходьбы босиком

Повышенная нагрузка на стопы: при длительном стоянии без обуви давление концентрируется на одной зоне, вызывая дискомфорт.

при длительном стоянии без обуви давление концентрируется на одной зоне, вызывая дискомфорт. Риск инфицирования: открытая кожа уязвима для микротравм, через которые может проникнуть инфекция.

открытая кожа уязвима для микротравм, через которые может проникнуть инфекция. Не подходит для всех: людям с диабетом, невропатией и плохим кровообращением врач не рекомендует ходить босиком.

Чтобы избежать проблем, врач советует соблюдать гигиену и осторожность при отказе от обуви, а при длительном стоянии — хотя бы надевать носки.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни и т. д

