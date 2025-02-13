Ходить босиком полезно, но не всегда: неожиданные минусы привычки

Многие считают, что хождение босиком укрепляет мышцы стоп и улучшает равновесие, но у этой привычки есть и неожиданные недостатки. Врач-подолог Роберт Коненелло рассказал о плюсах и минусах отказа от обуви.
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Женщина подбирает камушки
Чем полезно хождение босиком
Укрепляет мышцы стоп: снижает риск падений в пожилом возрасте.
Улучшает баланс и устойчивость: способствует развитию мелких стабилизирующих мышц.
Позволяет естественно распределять нагрузку: помогает поддерживать правильную механику движения.
В чем опасность ходьбы босиком
Повышенная нагрузка на стопы: при длительном стоянии без обуви давление концентрируется на одной зоне, вызывая дискомфорт.
Риск инфицирования: открытая кожа уязвима для микротравм, через которые может проникнуть инфекция.
Не подходит для всех: людям с диабетом, невропатией и плохим кровообращением врач не рекомендует ходить босиком.
Чтобы избежать проблем, врач советует соблюдать гигиену и осторожность при отказе от обуви, а при длительном стоянии — хотя бы надевать носки.
Уточнения
Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни и т. д
Специализируется на диагностике и лечение акне (угревая болезнь), атопического дерматита, псориаза, экземы, дерматита, грибковых заболеваний кожи и ее придатков (волосы и ногти), бородавок, папиллом, ангиом