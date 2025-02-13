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Ходить босиком полезно, но не всегда: неожиданные минусы привычки

1:13
Здоровье

Многие считают, что хождение босиком укрепляет мышцы стоп и улучшает равновесие, но у этой привычки есть и неожиданные недостатки. Врач-подолог Роберт Коненелло рассказал о плюсах и минусах отказа от обуви.

Женщина подбирает камушки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подбирает камушки

Чем полезно хождение босиком

  • Укрепляет мышцы стоп: снижает риск падений в пожилом возрасте.
  • Улучшает баланс и устойчивость: способствует развитию мелких стабилизирующих мышц.
  • Позволяет естественно распределять нагрузку: помогает поддерживать правильную механику движения.

В чем опасность ходьбы босиком

  • Повышенная нагрузка на стопы: при длительном стоянии без обуви давление концентрируется на одной зоне, вызывая дискомфорт.
  • Риск инфицирования: открытая кожа уязвима для микротравм, через которые может проникнуть инфекция.
  • Не подходит для всех: людям с диабетом, невропатией и плохим кровообращением врач не рекомендует ходить босиком.

Чтобы избежать проблем, врач советует соблюдать гигиену и осторожность при отказе от обуви, а при длительном стоянии — хотя бы надевать носки.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни и т. д

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Кошевая Гузель
Специализируется на диагностике и лечение акне (угревая болезнь), атопического дерматита, псориаза, экземы, дерматита, грибковых заболеваний кожи и ее придатков (волосы и ногти), бородавок, папиллом, ангиом
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