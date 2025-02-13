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Народные рецепты лечения простуды: что действительно помогает при болезни, а что может навредить?

Народные рецепты от простуды: полезные советы и опасные заблуждения людей
1:27
Здоровье

Когда начинаются простудные заболевания, многие люди пытаются найти проверенные народные средства против простудных заболеваниях. Об этом сообщает издание "Мoney Тimes".
Елена Корсун (кандидат медицинских наук), заведующая кафедрой фитотерапии Института восточной медицины РУДН, расскажет в данной статье как сохранить свое здоровье в зимний период.

Комнатные растения
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения


Как рассказывает эксперт, важно учесть индивидуальную переносимость каждого человека на препараты. Например, такие растения, как таволга, обладает мощным свойством против вирусов, но могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях, например при маточном кровотечении.


Елена Корсун рассказала о некоторых народных растениях, которые помогут при простуде.
Народные средства от простуды включают: рабазник, цветки липы и бузины эти растения обладают жаропонижающими и противовоспалительными свойствами.


Корень солодки и алтея эффективны при сухом кашле и успокаивают воспаленные слизистые оболочки.
Дягиль и девясил эффективные универсальные средства как от сухого, так и от влажного кашля.
Березовые листья и почки противокашлевое и противовирусное средство. Но, как отмечает Корсун, важно не забывать о возможных противопоказаниях и индивидуальной непереносимости.

Уточнения

Реце́пт (от лат. receptum — взятое, принятое, от лат. recipio — принимаю, получаю) — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств.

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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