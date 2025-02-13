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Необычные скачки пульса у подростка: безобидный симптом или сигнал беды

3:29
Здоровье

Пульс — один из ключевых показателей здоровья, отражающий состояние сердечно-сосудистой системы. У подростков он может меняться по разным причинам: от физической активности до гормональных перестроек. В каких случаях стоит насторожиться и когда требуется консультация врача?

Подросток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подросток

Нормальные значения и тревожные сигналы

Средний пульс у подростков составляет 70-80 ударов в минуту.

  • Менее 70 ударов — брадикардия (замедленный ритм)
  • Более 80 ударов — тахикардия (ускоренный ритм)

Если в покое пульс превышает 100 ударов или падает ниже 60 без видимых причин, это повод для медицинского обследования.

Причины изменения пульса у подростков

  • Физическая активность. Во время нагрузок пульс закономерно учащается. Однако если он превышает 190 ударов в минуту, это сигнал к дообследованию.
  • Гиподинамия. Малоподвижный образ жизни ослабляет сердце, повышая частоту пульса даже в покое.
  • Гормональные изменения. Дисбаланс гормонов, особенно щитовидной железы, может влиять на ритм сердца.
  • Сопутствующие заболевания. Анемия, инфекции, гастроэзофагеальный рефлюкс и высокая температура могут спровоцировать изменения пульса.
  • Стресс и эмоции. Волнение, тревога и хронический стресс учащают сердцебиение.
  • Стимуляторы. Кофе, энергетики и никотин вызывают резкие скачки пульса.

Когда стоит обратиться к врачу

Консультация специалиста необходима, если:

  • у подростка частый пульс выше 100 или ниже 60 ударов в минуту без явных причин
  • наблюдаются головокружение, обмороки, одышка, боли в груди
  • ощущаются перебои в работе сердца, замирание или "кувыркание" в груди

Врач может назначить анализы крови, ЭКГ, суточный мониторинг по Холтеру или измерение артериального давления для более детального анализа.

Как контролировать пульс

  • Регулярные измерения. Ведение дневника поможет отслеживать изменения.
  • Использование гаджетов. Фитнес-трекеры и мобильные приложения упрощают мониторинг пульса.
  • Медицинские осмотры. Плановые визиты к кардиологу помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях.

Немедикаментозные способы коррекции

  • Физическая активность. Плавание, прогулки, йога улучшают работу сердца.
  • Релаксация. Медитация, дыхательные упражнения и мышечное расслабление помогают снизить уровень стресса.
  • Здоровое питание. Витамины, минералы и достаточное количество жидкости поддерживают сердечную систему.
  • Качественный сон. Недосыпание негативно сказывается на пульсе.
  • Ограничение стимуляторов. Кофе, энергетики и никотин лучше свести к минимуму.

Колебания пульса у подростков — нормальное явление, но важно следить за его стабильностью. Контроль, здоровый образ жизни и вовремя принятые меры помогут избежать серьезных проблем. Если появляются тревожные симптомы, лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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