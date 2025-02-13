Тайная угроза красоты: косметолог может стать источником ВИЧ

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, что визит к косметологу может нести угрозу заражения ВИЧ? В последнее время в социальных сетях активно обсуждаются так называемые "косметологи-мясники", которые не только наносят эстетический вред, но и подвергают клиентов серьезным рискам для здоровья.

Основные пути заражения ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 75% случаев заражения ВИЧ происходит через незащищенные половые контакты. Оставшиеся 25% связаны с другими путями передачи, включая использование нестерильных инструментов при косметологических процедурах.

Опасности нелицензированных косметологов

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова предупреждает:

"Заразиться можно даже на приеме у косметолога, если тот работает не в стерильных условиях и не знает технику безопасности".

Особенно это касается мастеров, принимающих на дому, где контроль за соблюдением санитарных норм отсутствует, сообщает newsnn.ru.

Как защитить себя

Чтобы минимизировать риски при выборе косметолога, следует:

Проверить наличие лицензии : Убедитесь, что у специалиста и клиники есть соответствующие разрешительные документы.

Оценить условия работы : Обратите внимание на стерильность инструментов, использование одноразовых материалов и наличие стерилизаторов.

Избегать домашних приемов: Предпочтение следует отдавать специализированным клиникам с хорошей репутацией.

"Если лицензию найти тяжело, то я даже не стала бы спрашивать. Если подобную информацию прячут, то значит, клиника уже не внушает доверия", — отмечает Наталья Садыкова.

Помните, что забота о своем здоровье начинается с ответственного выбора специалистов. Не стесняйтесь задавать вопросы и требовать подтверждения квалификации перед проведением процедур.

Уточнения

Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

