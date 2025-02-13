Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежные крабовые палочки в хрустящем сырном кляре: идеальный перекус, от которого за уши не оттащишь
Остановил инспектор, но не подходит: вот что делать, чтобы не попасть на штраф
Как ошейник вредит собаке: незаметные риски, о которых вы не задумывались
Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты
Осторожно! Отжимания могут быть опасны, если у вас есть лишний вес
Карандаш для губ: ваш незаменимый помощник для идеального и стойкого макияжа
8 способов дать вторую жизнь старым шнуркам: экономно и креативно
Аптечка для рассады: основные средства для здорового роста
ТАСС: Военные ВСУ возмутились условиями нового контракта для 18-летних

Тайная угроза красоты: косметолог может стать источником ВИЧ

2:00
Здоровье

Задумывались ли вы, что визит к косметологу может нести угрозу заражения ВИЧ? В последнее время в социальных сетях активно обсуждаются так называемые "косметологи-мясники", которые не только наносят эстетический вред, но и подвергают клиентов серьезным рискам для здоровья.

Основные пути заражения ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 75% случаев заражения ВИЧ происходит через незащищенные половые контакты. Оставшиеся 25% связаны с другими путями передачи, включая использование нестерильных инструментов при косметологических процедурах.

Опасности нелицензированных косметологов

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова предупреждает:

"Заразиться можно даже на приеме у косметолога, если тот работает не в стерильных условиях и не знает технику безопасности".

Особенно это касается мастеров, принимающих на дому, где контроль за соблюдением санитарных норм отсутствует, сообщает newsnn.ru.

Как защитить себя

Чтобы минимизировать риски при выборе косметолога, следует:

  • Проверить наличие лицензии: Убедитесь, что у специалиста и клиники есть соответствующие разрешительные документы.

  • Оценить условия работы: Обратите внимание на стерильность инструментов, использование одноразовых материалов и наличие стерилизаторов.

  • Избегать домашних приемов: Предпочтение следует отдавать специализированным клиникам с хорошей репутацией.

"Если лицензию найти тяжело, то я даже не стала бы спрашивать. Если подобную информацию прячут, то значит, клиника уже не внушает доверия", — отмечает Наталья Садыкова.

Помните, что забота о своем здоровье начинается с ответственного выбора специалистов. Не стесняйтесь задавать вопросы и требовать подтверждения квалификации перед проведением процедур.

Уточнения

Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Новости спорта
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат Аудио 
Певица Анна Седокова заявила, что официально стала бабушкой
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова заявила, что официально стала бабушкой
Твой двигатель плачет антифризом: возможно, ты забыл об одной важной детали
Авто
Твой двигатель плачет антифризом: возможно, ты забыл об одной важной детали Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Последние материалы
Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут: попробуйте обычную зубную пасту
Железнодорожный туризм в России: закон меняет правила игры
Аппетитные круглые бутерброды с сельдью: лук и помидоры делают их очень сочными, а горчица — пикантными
Табличка с радио на дороге: знак, о котором мало кто знает, но который стоит заметить
Почта России может получить право на продажу лекарств
Как сахар крадёт молодость: всё об опасном процессе гликации кожи
Чему можно поучиться у деревьев-долгожителей
WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году
Не стоит судить Спартак по матчу с Зенитом: тренер назвал причину
Бывшая жена Аршавина назвала проблемы со здоровьем кармическими испытаниями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.