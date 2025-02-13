Менопауза: 6 привычек, которые ускоряют ее наступление

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Менопауза — неизбежный этап в жизни каждой женщины. В этот период яичники перестают вырабатывать фолликулы с яйцеклетками, и организм перестраивается, переходя в новый жизненный цикл. Возможно ли отсрочить наступление климакса, и какие факторы ускоряют этот процесс?

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

Когда наступает менопауза

В среднем климакс наступает в возрасте 45-50 лет, но возможны отклонения:

До 40 лет — преждевременный климакс

— преждевременный климакс 40-45 лет — ранний климакс

— ранний климакс 45-55 лет — нормальный возраст

— нормальный возраст После 55 лет — поздний климакс

Менопауза диагностируется, если менструации отсутствуют более 12 месяцев. Перед этим организм проходит через этап пременопаузы, во время которого цикл становится нерегулярным.

Почему невозможно отсрочить климакс

Женский организм работает по заданной природой программе, и повлиять на нее нельзя. Основные факторы, определяющие возраст менопаузы:

Генетическая предрасположенность. Количество заложенных фолликулов передается по наследству, изменить этот запас невозможно.

Количество заложенных фолликулов передается по наследству, изменить этот запас невозможно. Физиологические процессы. Климакс — часть естественного старения организма, вмешательство в него может привести к дисбалансу.

Климакс — часть естественного старения организма, вмешательство в него может привести к дисбалансу. Индивидуальные особенности. Даже при схожем образе жизни у разных женщин менопауза может наступать в разное время.

Что может ускорить наступление климакса

Хотя замедлить процесс нельзя, его можно ненамеренно ускорить. На это влияют:

Курение. Никотин снижает выработку эстрогенов, приводя к более раннему климаксу.

Никотин снижает выработку эстрогенов, приводя к более раннему климаксу. Низкая масса тела. Жировая ткань участвует в синтезе женских гормонов, ее недостаток может привести к их дефициту.

Жировая ткань участвует в синтезе женских гормонов, ее недостаток может привести к их дефициту. Хронический стресс. Повышенная нагрузка на нервную систему истощает фолликулярный запас.

Повышенная нагрузка на нервную систему истощает фолликулярный запас. Операции на яичниках и матке. Любые хирургические вмешательства могут вызвать ранний климакс.

Любые хирургические вмешательства могут вызвать ранний климакс. Химио- и радиотерапия. Лечение онкологических заболеваний повреждает яичники, сокращая их функциональность.

Лечение онкологических заболеваний повреждает яичники, сокращая их функциональность. Аутоиммунные заболевания. Некоторые патологии могут атаковать ткани яичников, ускоряя их истощение.

Как поддерживать здоровье в пременопаузе

Хотя остановить процесс невозможно, можно сделать его более комфортным:

Употребляйте продукты с кальцием и антиоксидантами

Откажитесь от вредных привычек

Регулярно занимайтесь спортом

Избегайте хронического стресса

При появлении первых симптомов климакса консультируйтесь с врачом.

Следите за своим здоровьем и прислушивайтесь к сигналам организма. Менопауза — естественный процесс, и при правильном подходе можно минимизировать ее неприятные последствия.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

