Гиповитаминоз: тревожные признаки и проверенные способы восполнить дефицит

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гиповитаминоз — это состояние, при котором организму не хватает определенных витаминов. Оно может приводить к ухудшению самочувствия и развитию различных заболеваний. Как определить, каких витаминов не хватает, и можно ли восполнить их недостаток с помощью питания? Разбираемся вместе.

Фото: pxhere витамин с

Витамин А

Суточная норма: 700-900 мкг.

Признаки нехватки:

Сухость кожи и слизистых оболочек

Проблемы со зрением в сумерках (куриная слепота)

Поражение роговицы глаза

Где содержится:

Морковь, тыква, шпинат, сладкий картофель

Говяжья печень

Яичный желток

Молоко и молочные продукты

Витамин В1

Суточная норма: 1-1,4 мг.

Признаки нехватки:

Слабость, быстрая утомляемость

Проблемы с памятью и концентрацией

Неврологические нарушения (периферическая нейропатия)

Как восполнить:

Цельнозерновой хлеб, необработанные крупы

Бобовые (горох, фасоль)

Свинина

Орехи (особенно миндаль и фисташки)

Семена подсолнечника

Витамин В2

Суточная норма: 1,7-2,2 мг.

Признаки нехватки:

Трещины в уголках рта

Сухость кожи вокруг носа и губ

Конъюнктивит

Что поможет:

Молоко, йогурт, сыр

Говядина, курица

Грибы, зеленые овощи (брокколи, шпинат)

Бананы

Важно! Если сухость кожи и трещины проходят после нанесения крема, дефицита витамина В2 у вас нет. Если симптомы не исчезают, стоит проверить уровень витамина.

Витамин В6

Суточная норма: 2 мг.

Признаки нехватки:

Кожные высыпания

Перепады настроения

Судороги

Как восполнить:

Печеный картофель в мундире

Бананы, авокадо

Лосось, тунец

Курица

Длительно вареная овсянка

Витамин В9 (фолиевая кислота)

Суточная норма: 400 мкг (во время беременности — 600 мкг).

Признаки нехватки:

Слабость, усталость

Проблемы с памятью

Мегалобластная анемия

Какие продукты помогут:

Листовая зелень (шпинат, салат)

Цитрусовые (апельсины, лимоны)

Горох, чечевица

Яйца

Витамин В12

Суточная норма: 2,4 мкг.

Признаки нехватки:

Онемение конечностей

Потеря чувствительности

Пернициозная анемия

Что включить в рацион:

Печень, сердце

Лосось, тунец

Креветки

Сыр, йогурт

Если вы соблюдаете сбалансированное питание, но симптомы гиповитаминоза сохраняются, стоит обратиться к врачу. Специалист назначит анализы и подберет лечение.

Уточнения

Цинга́ (пол. dzięgna; синоним скорбу́т, лат. scorbutus) — болезнь, вызываемая недостатком витамина C (аскорбиновая кислота), который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.

