Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Евросоюзе потребовали места за столом переговоров по Украине
Пушистые питомцы выбирают странные места для сна: почему так происходит
Весенняя угроза: как забота о питомцах убивает птиц
Марочко заявил, что поставленная в ВСУ западная бронетехника ломается из-за морозов
Подземные толчки на Кубани и Камчатке: что известно о землетрясениях
Влюбленные под ударом: магнитная буря испортит День святого Валентина
Как избавиться от неприятного запаха в туалете? Не все знают об этих хитростях
Кабачки без хлопот: сорта с минимальным количеством семян
Сливочное масло — тайный ингредиент для супов и борщей, который превратит ваши блюда в кулинарные шедевры

Гиповитаминоз: тревожные признаки и проверенные способы восполнить дефицит

2:50
Здоровье

Гиповитаминоз — это состояние, при котором организму не хватает определенных витаминов. Оно может приводить к ухудшению самочувствия и развитию различных заболеваний. Как определить, каких витаминов не хватает, и можно ли восполнить их недостаток с помощью питания? Разбираемся вместе.

витамин с
Фото: pxhere
витамин с

Витамин А

Суточная норма: 700-900 мкг.

Признаки нехватки:

  • Сухость кожи и слизистых оболочек
  • Проблемы со зрением в сумерках (куриная слепота)
  • Поражение роговицы глаза

Где содержится:

  • Морковь, тыква, шпинат, сладкий картофель
  • Говяжья печень
  • Яичный желток
  • Молоко и молочные продукты

Витамин В1

Суточная норма: 1-1,4 мг.

Признаки нехватки:

  • Слабость, быстрая утомляемость
  • Проблемы с памятью и концентрацией
  • Неврологические нарушения (периферическая нейропатия)

Как восполнить:

  • Цельнозерновой хлеб, необработанные крупы
  • Бобовые (горох, фасоль)
  • Свинина
  • Орехи (особенно миндаль и фисташки)
  • Семена подсолнечника

Витамин В2

Суточная норма: 1,7-2,2 мг.

Признаки нехватки:

  • Трещины в уголках рта
  • Сухость кожи вокруг носа и губ
  • Конъюнктивит

Что поможет:

  • Молоко, йогурт, сыр
  • Говядина, курица
  • Грибы, зеленые овощи (брокколи, шпинат)
  • Бананы

Важно! Если сухость кожи и трещины проходят после нанесения крема, дефицита витамина В2 у вас нет. Если симптомы не исчезают, стоит проверить уровень витамина.

Витамин В6

Суточная норма: 2 мг.

Признаки нехватки:

  • Кожные высыпания
  • Перепады настроения
  • Судороги

Как восполнить:

  • Печеный картофель в мундире
  • Бананы, авокадо
  • Лосось, тунец
  • Курица
  • Длительно вареная овсянка

Витамин В9 (фолиевая кислота)

Суточная норма: 400 мкг (во время беременности — 600 мкг).

Признаки нехватки:

  • Слабость, усталость
  • Проблемы с памятью
  • Мегалобластная анемия

Какие продукты помогут:

  • Листовая зелень (шпинат, салат)
  • Цитрусовые (апельсины, лимоны)
  • Горох, чечевица
  • Яйца

Витамин В12

Суточная норма: 2,4 мкг.

Признаки нехватки:

  • Онемение конечностей
  • Потеря чувствительности
  • Пернициозная анемия

Что включить в рацион:

  • Печень, сердце
  • Лосось, тунец
  • Креветки
  • Сыр, йогурт

Если вы соблюдаете сбалансированное питание, но симптомы гиповитаминоза сохраняются, стоит обратиться к врачу. Специалист назначит анализы и подберет лечение.

Уточнения

Цинга́ (пол. dzięgna; синоним скорбу́т, лат. scorbutus) — болезнь, вызываемая недостатком витамина C (аскорбиновая кислота), который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Сейчас читают
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Садоводство, цветоводство
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Последние материалы
Сливочное масло — тайный ингредиент для супов и борщей, который превратит ваши блюда в кулинарные шедевры
Жестокий каннибализм или культурный ритуал: новый взгляд на древние практики
Избавляемся от кортизолового лица: секреты восстановления кожи после стресса
Поворотники на кольце: как не запутаться и не спровоцировать ДТП
В Евросоюзе признали преимущество армии России в живой силе
Просроченная задолженность: кредитная нагрузка россиян растёт
Постоянно холодные ноги: это может быть тревожным сигналом
Тренировка на диване: как дома делать гимнастику для суставов?
Купившая машину Виктория Боня пожаловалась на завистников
Гиповитаминоз: тревожные признаки и проверенные способы восполнить дефицит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.