Гиповитаминоз: тревожные признаки и проверенные способы восполнить дефицит

Гиповитаминоз — это состояние, при котором организму не хватает определенных витаминов. Оно может приводить к ухудшению самочувствия и развитию различных заболеваний. Как определить, каких витаминов не хватает, и можно ли восполнить их недостаток с помощью питания? Разбираемся вместе.
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витамин с
Витамин А
Суточная норма: 700-900 мкг.
Признаки нехватки:
Сухость кожи и слизистых оболочек
Проблемы со зрением в сумерках (куриная слепота)
Поражение роговицы глаза
Где содержится:
Морковь, тыква, шпинат, сладкий картофель
Говяжья печень
Яичный желток
Молоко и молочные продукты
Витамин В1
Суточная норма: 1-1,4 мг.
Признаки нехватки:
Слабость, быстрая утомляемость
Проблемы с памятью и концентрацией
Неврологические нарушения (периферическая нейропатия)
Как восполнить:
Цельнозерновой хлеб, необработанные крупы
Бобовые (горох, фасоль)
Свинина
Орехи (особенно миндаль и фисташки)
Семена подсолнечника
Витамин В2
Суточная норма: 1,7-2,2 мг.
Признаки нехватки:
Трещины в уголках рта
Сухость кожи вокруг носа и губ
Конъюнктивит
Что поможет:
Молоко, йогурт, сыр
Говядина, курица
Грибы, зеленые овощи (брокколи, шпинат)
Бананы
Важно! Если сухость кожи и трещины проходят после нанесения крема, дефицита витамина В2 у вас нет. Если симптомы не исчезают, стоит проверить уровень витамина.
Витамин В6
Суточная норма: 2 мг.
Признаки нехватки:
Кожные высыпания
Перепады настроения
Судороги
Как восполнить:
Печеный картофель в мундире
Бананы, авокадо
Лосось, тунец
Курица
Длительно вареная овсянка
Витамин В9 (фолиевая кислота)
Суточная норма: 400 мкг (во время беременности — 600 мкг).
Признаки нехватки:
Слабость, усталость
Проблемы с памятью
Мегалобластная анемия
Какие продукты помогут:
Листовая зелень (шпинат, салат)
Цитрусовые (апельсины, лимоны)
Горох, чечевица
Яйца
Витамин В12
Суточная норма: 2,4 мкг.
Признаки нехватки:
Онемение конечностей
Потеря чувствительности
Пернициозная анемия
Что включить в рацион:
Печень, сердце
Лосось, тунец
Креветки
Сыр, йогурт
Если вы соблюдаете сбалансированное питание, но симптомы гиповитаминоза сохраняются, стоит обратиться к врачу. Специалист назначит анализы и подберет лечение.
Уточнения
Цинга́ (пол. dzięgna; синоним скорбу́т, лат. scorbutus) — болезнь, вызываемая недостатком витамина C (аскорбиновая кислота), который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность.