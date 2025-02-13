Кефир перед сном: неожиданные плюсы для здоровья

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что привычка выпивать стакан кефира после ужина может значительно улучшить ваше самочувствие? Этот кисломолочный напиток не только способствует пищеварению, но и приносит множество других преимуществ для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кефир

Преимущества употребления кефира после ужина

Улучшение пищеварения : Кефир богат пробиотиками, которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры, снижая вздутие живота и образование газов.

Стабилизация уровня сахара в крови : Бактерии, содержащиеся в кефире, потребляют сахара, что помогает предотвратить резкие скачки глюкозы после приема пищи.

Усиление чувства сытости: Питательная ценность кефира помогает уменьшить желание перекусить сладостями или нездоровыми закусками после ужина.

Рекомендации по употреблению кефира вечером

Если вы не привыкли к ферментированным продуктам, вводите кефир в рацион постепенно, начиная с небольших порций, чтобы избежать возможного дискомфорта. При выборе кефира отдавайте предпочтение натуральным продуктам без добавления сахара, ароматизаторов и красителей. Если вам не нравится натуральный вкус, попробуйте добавить немного несладкого какао или кусочки фруктов, таких как киви или ягоды.

Дополнительные преимущества кефира

Укрепление иммунной системы : Регулярное употребление кефира способствует повышению защитных функций организма.

Снижение уровня холестерина: Исследования показывают, что кефир помогает контролировать уровень холестерина в крови, что способствует снижению общего жира в организме.

Таким образом, включение кефира в ваш вечерний рацион может принести значительные преимущества для здоровья.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

