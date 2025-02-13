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Кефир перед сном: неожиданные плюсы для здоровья

1:49
Здоровье

Знаете ли вы, что привычка выпивать стакан кефира после ужина может значительно улучшить ваше самочувствие? Этот кисломолочный напиток не только способствует пищеварению, но и приносит множество других преимуществ для здоровья.

Кефир
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кефир

Преимущества употребления кефира после ужина

  • Улучшение пищеварения: Кефир богат пробиотиками, которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры, снижая вздутие живота и образование газов.

  • Стабилизация уровня сахара в крови: Бактерии, содержащиеся в кефире, потребляют сахара, что помогает предотвратить резкие скачки глюкозы после приема пищи.

  • Усиление чувства сытости: Питательная ценность кефира помогает уменьшить желание перекусить сладостями или нездоровыми закусками после ужина.

Рекомендации по употреблению кефира вечером

Если вы не привыкли к ферментированным продуктам, вводите кефир в рацион постепенно, начиная с небольших порций, чтобы избежать возможного дискомфорта. При выборе кефира отдавайте предпочтение натуральным продуктам без добавления сахара, ароматизаторов и красителей. Если вам не нравится натуральный вкус, попробуйте добавить немного несладкого какао или кусочки фруктов, таких как киви или ягоды.

Дополнительные преимущества кефира

  • Укрепление иммунной системы: Регулярное употребление кефира способствует повышению защитных функций организма.

  • Снижение уровня холестерина: Исследования показывают, что кефир помогает контролировать уровень холестерина в крови, что способствует снижению общего жира в организме.

Таким образом, включение кефира в ваш вечерний рацион может принести значительные преимущества для здоровья.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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