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Иммунитет работает или сбои: почему температура не повышается

3:29
Здоровье

Температура — естественная реакция организма на инфекцию, помогающая иммунной системе бороться с заболеванием. Но иногда температура не повышается, хотя симптомы болезни явно присутствуют. В чем причина и стоит ли тревожиться? Разбираемся вместе.

Болезнь
Фото: https://www.freepik.com by benzoix
Болезнь

Возможные причины отсутствия температуры

1. Иммунитет, "знающий врага"

После вакцинации организм уже знаком с возбудителем и может справляться с инфекцией без необходимости поднимать температуру. Например, привитый осенью человек, заболевший зимой гриппом, может ощущать лишь легкий насморк без жара. В этом случае отсутствие температуры — это хороший признак, говорящий о легком течении болезни.

2. Возрастной фактор

Температурная реакция у молодых людей зачастую выражена ярче, поскольку их иммунная система работает активно. Если болезнь протекает без жара, но самочувствие остается нормальным — это не повод для беспокойства.

С возрастом иммунитет становится менее активным. У людей старше 65 лет инфекция может проявляться слабостью, вялостью, снижением физической активности и легким кашлем без повышения температуры. В этом случае важно пройти обследование, чтобы исключить снижение иммунного ответа.

3. Вирус без жара

Некоторые вирусы, например, риновирусы, аденовирусы или даже коронавирус, могут протекать без повышения температуры. Если симптомы ограничиваются воспалением слизистой горла или насморком — это вполне допустимое течение болезни.

4. Аллергия, маскирующаяся под ОРВИ

Часто аллергические реакции напоминают инфекционные заболевания: появляется насморк, першение в горле, чихание. Главное отличие — температура при аллергии не повышается.

Когда температура сначала поднимается, а потом резко падает
При инфекционных заболеваниях иммунная система запускает комплексную реакцию: сначала температура растет, затем организм начинает восстанавливаться, и температура снижается. Это нормальный процесс. Но если на фоне низкой температуры остаются выраженные симптомы — кашель, насморк, слабость — стоит сдать анализ крови, чтобы определить наличие инфекции.

Нужно ли сбивать температуру

Ранее считалось, что температуру лучше не снижать, чтобы не мешать иммунной системе бороться с болезнью. Сейчас подход изменился: врачи рекомендуют принимать жаропонижающие средства при температуре от 38 °С. Однако многое зависит от самочувствия. Если даже субфебрильная температура (37,1-37,5 °С) сопровождается ломотой, слабостью, лучше принять жаропонижающее.

Отсутствие температуры при болезни может быть признаком:

  • эффективного иммунного ответа (у молодых людей и привитых пациентов)
  • слабой работы иммунной системы (у пожилых людей)
  • вирусной инфекции, которая просто не вызывает гипертермии;
    аллергической реакции

Важно обращать внимание на общее самочувствие. Если состояние ухудшается, появляются выраженные симптомы, не стоит откладывать визит к врачу.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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