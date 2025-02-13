Узнайте метод УДАР: он поможет спасти жизнь при инсульте

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждая минута на счету! При инсульте счет идет буквально на секунды — если вовремя не оказать медицинскую помощь, клетки мозга начнут отмирать, приводя к необратимым последствиям. Врачи называют первые 4,5 часа после инсульта "золотыми" — именно в этот период можно спасти человека без тяжелых последствий. Как распознать болезнь и что делать, если рядом с вами человеку внезапно стало плохо?

Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инсульт

Срочно вызывайте скорую

Во всем мире инсульт — одна из главных причин смертности, уступая лишь ишемической болезни сердца. При первых же симптомах важно не колебаться, а сразу набрать 103 или 112. Определить инсульт поможет простая методика У-Д-А-Р:

Улыбка. Если один уголок губ опущен, это тревожный сигнал.

Если один уголок губ опущен, это тревожный сигнал. Движение. Больному сложно одновременно поднять обе руки — одна из них слабее и быстро опускается.

Больному сложно одновременно поднять обе руки — одна из них слабее и быстро опускается. Артикуляция. Речь становится невнятной, человек говорит с запинками или вообще не может произнести фразу.

Речь становится невнятной, человек говорит с запинками или вообще не может произнести фразу. Реакция. Если хотя бы один пункт совпадает — срочно звоните в скорую и сообщите о результатах теста!

Дополнительные признаки инсульта

Инсульт может проявляться не только классическими симптомами, но и другими тревожными признаками:

Внезапная слабость в одной половине тела, онемение руки или ноги

Проблемы со зрением, двоение в глазах

Нарушение координации, шаткая походка

Острая головная боль без видимой причины

Обморок, потеря сознания

Перекошенное лицо, онемение губ

Даже если симптомы прошли в течение нескольких минут, важно вызвать врачей! Это может быть предынсультное состояние, требующее срочного обследования.

Что делать до приезда скорой

Главное правило — не паниковать и действовать чётко:

Уложите пострадавшего с приподнятой на 30 градусов головой. Обеспечьте доступ свежего воздуха: откройте окно, расстегните одежду. Ни в коем случае не давайте воду, еду или лекарства — это опасно! Проверьте дыхание и пульс. Если человек без сознания, начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Важные факты

Инсульт — не только болезнь пожилых. В 10-15% случаев он поражает молодых людей, а иногда даже подростков. Быстрая реакция окружающих может спасти жизнь и минимизировать последствия. Запомните симптомы, поделитесь этими знаниями с близкими — это может однажды спасти кого-то рядом!

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

