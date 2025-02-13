Узнайте метод УДАР: он поможет спасти жизнь при инсульте

Каждая минута на счету! При инсульте счет идет буквально на секунды — если вовремя не оказать медицинскую помощь, клетки мозга начнут отмирать, приводя к необратимым последствиям. Врачи называют первые 4,5 часа после инсульта "золотыми" — именно в этот период можно спасти человека без тяжелых последствий. Как распознать болезнь и что делать, если рядом с вами человеку внезапно стало плохо?
Во всем мире инсульт — одна из главных причин смертности, уступая лишь ишемической болезни сердца. При первых же симптомах важно не колебаться, а сразу набрать 103 или 112. Определить инсульт поможет простая методика У-Д-А-Р:
Инсульт может проявляться не только классическими симптомами, но и другими тревожными признаками:
Даже если симптомы прошли в течение нескольких минут, важно вызвать врачей! Это может быть предынсультное состояние, требующее срочного обследования.
Главное правило — не паниковать и действовать чётко:
Инсульт — не только болезнь пожилых. В 10-15% случаев он поражает молодых людей, а иногда даже подростков. Быстрая реакция окружающих может спасти жизнь и минимизировать последствия. Запомните симптомы, поделитесь этими знаниями с близкими — это может однажды спасти кого-то рядом!
Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.