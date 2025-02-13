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Узнайте метод УДАР: он поможет спасти жизнь при инсульте

2:43
Здоровье

Каждая минута на счету! При инсульте счет идет буквально на секунды — если вовремя не оказать медицинскую помощь, клетки мозга начнут отмирать, приводя к необратимым последствиям. Врачи называют первые 4,5 часа после инсульта "золотыми" — именно в этот период можно спасти человека без тяжелых последствий. Как распознать болезнь и что делать, если рядом с вами человеку внезапно стало плохо?

Инсульт
Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инсульт

Срочно вызывайте скорую

Во всем мире инсульт — одна из главных причин смертности, уступая лишь ишемической болезни сердца. При первых же симптомах важно не колебаться, а сразу набрать 103 или 112. Определить инсульт поможет простая методика У-Д-А-Р:

  • Улыбка. Если один уголок губ опущен, это тревожный сигнал.
  • Движение. Больному сложно одновременно поднять обе руки — одна из них слабее и быстро опускается.
  • Артикуляция. Речь становится невнятной, человек говорит с запинками или вообще не может произнести фразу.
  • Реакция. Если хотя бы один пункт совпадает — срочно звоните в скорую и сообщите о результатах теста!

Дополнительные признаки инсульта

Инсульт может проявляться не только классическими симптомами, но и другими тревожными признаками:

  • Внезапная слабость в одной половине тела, онемение руки или ноги
  • Проблемы со зрением, двоение в глазах
  • Нарушение координации, шаткая походка
  • Острая головная боль без видимой причины
  • Обморок, потеря сознания
  • Перекошенное лицо, онемение губ

Даже если симптомы прошли в течение нескольких минут, важно вызвать врачей! Это может быть предынсультное состояние, требующее срочного обследования.

Что делать до приезда скорой

Главное правило — не паниковать и действовать чётко:

  1. Уложите пострадавшего с приподнятой на 30 градусов головой.
  2. Обеспечьте доступ свежего воздуха: откройте окно, расстегните одежду.
  3. Ни в коем случае не давайте воду, еду или лекарства — это опасно!
  4. Проверьте дыхание и пульс. Если человек без сознания, начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Важные факты

Инсульт — не только болезнь пожилых. В 10-15% случаев он поражает молодых людей, а иногда даже подростков. Быстрая реакция окружающих может спасти жизнь и минимизировать последствия. Запомните симптомы, поделитесь этими знаниями с близкими — это может однажды спасти кого-то рядом!

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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