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Еда для успокоения головы: какие продукты избавят вас от тревожности?

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Здоровье

Американские ученые выяснили, что если в кишечнике есть полезные бактерии, которые вырабатывают вещества — индолы, то они могут снизить уровень тревожности.

Йогурт
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Йогурт

Исследователи верят, что лечить тревожность через пару лет можно будет индивидуально, в том числе, правильно подобранными пробиотиками.

Сейчас же людям рекомендуют есть более разнообразно, употреблять клетчатку, кисломолочные и ферментированные продукты. А переработанных продуктов в меню должно быть мало, пишет KP. RU.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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