Еда для успокоения головы: какие продукты избавят вас от тревожности?

Американские ученые выяснили, что если в кишечнике есть полезные бактерии, которые вырабатывают вещества — индолы, то они могут снизить уровень тревожности.
Исследователи верят, что лечить тревожность через пару лет можно будет индивидуально, в том числе, правильно подобранными пробиотиками.
Сейчас же людям рекомендуют есть более разнообразно, употреблять клетчатку, кисломолочные и ферментированные продукты. А переработанных продуктов в меню должно быть мало, пишет KP. RU.
Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.