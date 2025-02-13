Сильный иммунитет и здоровое сердце: всё это в одном орехе

Кешью — это не просто вкусный орех, но и настоящий кладезь полезных веществ. Регулярное употребление кешью может привести к заметным улучшениям в организме. Разберёмся, в чём именно его польза.
Кешью положительно влияет на здоровье сердца. По словам диетолога Гиллиан Баркюмб, орехи ассоциируются с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Полезные жиры, содержащиеся в кешью, могут повышать уровень "хорошего" холестерина, особенно если заменять ими насыщенные жиры, которые в большом количестве присутствуют в мясе и масле.
Одно из исследований показало, что люди с диабетом 2 типа, которые получали 10% своих ежедневных калорий из кешью, имели более здоровый уровень холестерина.
Миф о том, что кешью слишком калорийны, мешает многим включать их в рацион. На самом деле сочетание белка и полезных жиров в этом орехе способствует медленному пищеварению, что помогает дольше сохранять чувство сытости.
Кроме того, кешью содержит мало сахара, поэтому он является гораздо более здоровой альтернативой таким перекусам, как чипсы или сладости.
Многочисленные исследования подтверждают, что орехи помогают в профилактике и лечении диабета. Кешью имеет низкое содержание углеводов и богат важными компонентами, влияющими на уровень сахара в крови: белками, клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами.
Замена рафинированных углеводов на орехи кешью может быть хорошей стратегией для контроля глюкозы в крови и поддержания общего здоровья.
Кешью естественным образом содержит полифенолы и флавоноиды — соединения, которые борются с воспалением и защищают организм от окислительного стресса. Именно он является причиной развития хронических болезней, таких как заболевания сердца и рак.
Дополнительно кешью богат цинком — важным минералом, который помогает укрепить иммунную систему.
Регулярное употребление кешью может стать полезной привычкой, которая положительно скажется на вашем здоровье. Главное — соблюдать меру и наслаждаться этим орехом в составе сбалансированного рациона.
Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или Анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), Инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.