Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Опасности, скрывающиеся в кондиционерах для белья: как выбрать безопасное средство
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Сделанные губы видно сразу: эти признаки выдают вмешательство косметолога
Страх окутывает заброшенную железную дорогу: там вспыхивает свет, но никто не знает, что это
Секреты путешествий с питомцами: бесплатный присмотр в музеях Италии
Странное поведение кота: почему он пьёт из туалета и как это исправить
На дорогах новый вид камер — зачем они следят за машинами
Менопауза: 6 привычек, которые ускоряют ее наступление

Сильный иммунитет и здоровое сердце: всё это в одном орехе

2:51
Здоровье

Кешью — это не просто вкусный орех, но и настоящий кладезь полезных веществ. Регулярное употребление кешью может привести к заметным улучшениям в организме. Разберёмся, в чём именно его польза.

Кешью
Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кешью

Сердце скажет "спасибо"

Кешью положительно влияет на здоровье сердца. По словам диетолога Гиллиан Баркюмб, орехи ассоциируются с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Полезные жиры, содержащиеся в кешью, могут повышать уровень "хорошего" холестерина, особенно если заменять ими насыщенные жиры, которые в большом количестве присутствуют в мясе и масле.

Одно из исследований показало, что люди с диабетом 2 типа, которые получали 10% своих ежедневных калорий из кешью, имели более здоровый уровень холестерина.

Помощь в контроле веса

Миф о том, что кешью слишком калорийны, мешает многим включать их в рацион. На самом деле сочетание белка и полезных жиров в этом орехе способствует медленному пищеварению, что помогает дольше сохранять чувство сытости.

Кроме того, кешью содержит мало сахара, поэтому он является гораздо более здоровой альтернативой таким перекусам, как чипсы или сладости.

Регуляция сахара в крови

Многочисленные исследования подтверждают, что орехи помогают в профилактике и лечении диабета. Кешью имеет низкое содержание углеводов и богат важными компонентами, влияющими на уровень сахара в крови: белками, клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами.

Замена рафинированных углеводов на орехи кешью может быть хорошей стратегией для контроля глюкозы в крови и поддержания общего здоровья.

Источник мощных антиоксидантов

Кешью естественным образом содержит полифенолы и флавоноиды — соединения, которые борются с воспалением и защищают организм от окислительного стресса. Именно он является причиной развития хронических болезней, таких как заболевания сердца и рак.

Дополнительно кешью богат цинком — важным минералом, который помогает укрепить иммунную систему.

Что содержится в 28 граммах кешью

  • Калории — 163
  • Углеводы — 9 г
  • Пищевые волокна — 1 г
  • Сахара — 1 г
  • Белок — 4 г
  • Витамин К — 10 мкг
  • Фосфор — 139 мг
  • Магний — 74 мг
  • Цинк — 2 мг

Регулярное употребление кешью может стать полезной привычкой, которая положительно скажется на вашем здоровье. Главное — соблюдать меру и наслаждаться этим орехом в составе сбалансированного рациона.

Уточнения

Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или Анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), Инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как улучшить магазинный грунт для рассады
Советы
Как улучшить магазинный грунт для рассады Аудио 
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Эти вещи уже давно не в моде — 7 антитрендов в интерьере
Недвижимость
Эти вещи уже давно не в моде — 7 антитрендов в интерьере Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Последние материалы
Опасности, скрывающиеся в кондиционерах для белья: как выбрать безопасное средство
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Сделанные губы видно сразу: эти признаки выдают вмешательство косметолога
Страх окутывает заброшенную железную дорогу: там вспыхивает свет, но никто не знает, что это
Секреты путешествий с питомцами: бесплатный присмотр в музеях Италии
Странное поведение кота: почему он пьёт из туалета и как это исправить
На дорогах новый вид камер — зачем они следят за машинами
Менопауза: 6 привычек, которые ускоряют ее наступление
Ипотечные ставки: когда ждать снижения и как это повлияет на рынок
Когда дельфины решают устроить праздник: 1500 морских тусовщиков в одном месте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.