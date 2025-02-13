Ошибка большинства: почему кофе по утрам может усиливать стресс

Что первое вы делаете после пробуждения? Если вы, как и многие, сразу тянетесь за чашкой ароматного кофе, то, возможно, этот ритуал не так полезен, как кажется. Да, бодрящий напиток помогает проснуться и настроиться на рабочий лад, а недавние исследования даже намекнули на его возможную пользу для людей, ведущих сидячий образ жизни. Но есть один нюанс: наука утверждает, что время, в которое вы пьёте кофе, имеет значение. И, возможно, вы делаете это неправильно.
Пожалуй, утреннее пробуждение — не самый ясный момент дня. Логично, что хочется добавить организму энергии. Однако дело не в том, что кофе вызывает обезвоживание или приводит к дневному спаду сил — это мифы. Дело в другом: когда вы только проснулись, ваш организм уже активно работает.
В первые часы после пробуждения уровень кортизола — гормона, помогающего телу подготовиться к активности, — достигает пика. Хотя вам может казаться, что вы едва передвигаетесь по кухне, ваш организм уже вовсю разгоняется. Обычно кортизол достигает максимума между 7 и 8 утра. А кофе стимулирует его выработку ещё больше.
Это значит, что добавление кофеина в этот период усиливает выброс гормонов бодрствования, из-за чего многие начинают чувствовать не просто бодрость, а стресс, тревожность и излишнюю возбужденность. Некоторые исследования даже утверждают, что чрезмерная стимуляция в этот момент снижает креативность. А главное — организм может привыкнуть к такому режиму и со временем потребует всё больше кофеина для того же эффекта.
Семейный врач Кристи Леонг однажды тоже начинала свой день с кофе. Но, изучив научные данные, она изменила привычку и стала пить первую чашку между 9 и 11 утра — в тот момент, когда уровень кортизола начинает снижаться. Чтобы адаптироваться, она передвигала время кофе на 30 минут позже каждый день. В результате она заметила, что стала чувствовать себя спокойнее, энергичнее и реже тянуться за новой дозой кофеина.
Не переживайте, этот текст не о том, что нужно срочно бросать кофе. Наоборот, есть множество исследований, доказывающих его пользу — до 4-5 чашек в день вполне безопасны для здоровья, если у вас нет проблем со сном. Кофе улучшает память и концентрацию. А ещё - это просто маленькое удовольствие, которое многие ценят.
Кроме того, традиции некоторых медитативных практик рассматривают кофе как способ осознанного наслаждения моментом. Заварить чашку для кого-то — тоже жест заботы и гостеприимства.
Но если вы хотите получить от кофе максимум пользы, попробуйте просто сдвинуть его время. Дайте своему организму проснуться естественным образом, и ваша утренняя чашка станет ещё более эффективной.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.