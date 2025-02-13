Постоянно холодные ноги: это может быть тревожным сигналом

Часто ощущаете, что ноги ледяные, даже если в помещении тепло? Это не просто дискомфорт, а возможный признак серьёзных нарушений в организме. О потенциальных причинах и способах решения этой проблемы рассказал терапевт клиники Майо (США) доктор Джесси Бракамонте.
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Девушка
Когда холод в ногах — это норма
В большинстве случаев причина банальна — низкая температура воздуха. В таких ситуациях согреться помогут:
Тёплые носки
Регулярная физическая активность
Здоровое питание
Достаточное количество жидкости
Отказ от курения
Однако если даже в комфортных условиях ноги остаются холодными, стоит обратить внимание на своё здоровье.
Возможные проблемы со здоровьем
По словам доктора Бракамонте, хроническое замерзание конечностей может быть связано с:
Нарушением кровообращения — слабый приток крови мешает ногам согреваться
Сердечно-сосудистыми заболеваниями — патологии сердца и сосудов ухудшают терморегуляцию
Аутоиммунными болезнями — в частности, дисфункция щитовидной железы может влиять на температуру тела
Нервными расстройствами — повреждения нервов или невропатия тоже вызывают ощущение холода
Анемией — при низком уровне гемоглобина организм хуже распределяет тепло
Когда стоит обратиться к врачу
Доктор советует не игнорировать симптом, если:
Ноги остаются холодными постоянно, вне зависимости от окружающей температуры
Кожа на ощупь кажется нормальной, но ощущение холода не проходит
В таких случаях лучше записаться на консультацию к врачу, чтобы выявить и устранить возможные проблемы.
Уточнения
Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα — кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.