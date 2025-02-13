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Постоянно холодные ноги: это может быть тревожным сигналом

1:44
Здоровье

Часто ощущаете, что ноги ледяные, даже если в помещении тепло? Это не просто дискомфорт, а возможный признак серьёзных нарушений в организме. О потенциальных причинах и способах решения этой проблемы рассказал терапевт клиники Майо (США) доктор Джесси Бракамонте.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Когда холод в ногах — это норма

В большинстве случаев причина банальна — низкая температура воздуха. В таких ситуациях согреться помогут:

  • Тёплые носки
  • Регулярная физическая активность
  • Здоровое питание
  • Достаточное количество жидкости
  • Отказ от курения

Однако если даже в комфортных условиях ноги остаются холодными, стоит обратить внимание на своё здоровье.

Возможные проблемы со здоровьем

По словам доктора Бракамонте, хроническое замерзание конечностей может быть связано с:

  • Нарушением кровообращения — слабый приток крови мешает ногам согреваться
  • Сердечно-сосудистыми заболеваниями — патологии сердца и сосудов ухудшают терморегуляцию
  • Аутоиммунными болезнями — в частности, дисфункция щитовидной железы может влиять на температуру тела
  • Нервными расстройствами — повреждения нервов или невропатия тоже вызывают ощущение холода
  • Анемией — при низком уровне гемоглобина организм хуже распределяет тепло

Когда стоит обратиться к врачу

Доктор советует не игнорировать симптом, если:

  1. Ноги остаются холодными постоянно, вне зависимости от окружающей температуры
  2. Кожа на ощупь кажется нормальной, но ощущение холода не проходит

В таких случаях лучше записаться на консультацию к врачу, чтобы выявить и устранить возможные проблемы.

Уточнения

Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα — кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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