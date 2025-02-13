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Каковы пять столпов долголетия?

1:09
Здоровье

Доктор Эрик Бак, генеральный директор Института исследований проблем старения и президент Калифорнийского биомедицинского института исследований старения и возрастных заболеваний, ищет пути продления хорошего качества жизни у человека.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Пока 5 столпов долголетия базируются на правильном питании, активном образе жизни, достаточном количестве сна, управлении стрессом и крепких социальных отношениях.

Может ли повлиять на долголетие приём некоторых витаминов — вот вопрос, на который ищет ответ доктор Бак. Он называет 4 важных витамина и микроэлемента.

  • Витамин D3 — один из важных витаминов, который помогает поддерживать здоровье и крепость костей.
  • Витамин В12 необходим для образования красных кровяных телец и их деления, играет важную роль в улучшении когнитивных способностей и метаболических процессов.
  • Омега-3 жирные кислоты уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Креатин важен для мышечной массы, а также способствует улучшению когнитивных способностей, пишет hvg.hu.

 

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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