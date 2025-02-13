Каковы пять столпов долголетия?

Доктор Эрик Бак, генеральный директор Института исследований проблем старения и президент Калифорнийского биомедицинского института исследований старения и возрастных заболеваний, ищет пути продления хорошего качества жизни у человека.
Пока 5 столпов долголетия базируются на правильном питании, активном образе жизни, достаточном количестве сна, управлении стрессом и крепких социальных отношениях.
Может ли повлиять на долголетие приём некоторых витаминов — вот вопрос, на который ищет ответ доктор Бак. Он называет 4 важных витамина и микроэлемента.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.