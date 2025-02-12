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В 4 раза больше витамина C, чем в лимоне: суперфрукт, который вы ещё не пробовали

2:33
Здоровье

Маленький, сочный и невероятно полезный — мини-киви, или актинидия, покоряет не только своим вкусом, но и удивительными свойствами для здоровья. Этот редкий фрукт стоит того, чтобы его попробовать!

киви
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
киви

Почему мини-киви называют суперфруктом

Этот миниатюрный родственник привычного киви отличается гладкой, съедобной кожурой и более сладким вкусом. Но его главная ценность — богатый состав. В нём содержится огромное количество антиоксидантов и витаминов, которые способны защитить организм от множества болезней, включая онкологические.

Чем мини-киви отличается от обычного

Основные различия между этими фруктами — в размере, вкусе и способе употребления:

  • Мини-киви по форме и размеру напоминает виноградину.
  • Кожица у него тонкая и гладкая, её можно есть без очистки.
  • Вкус более сладкий, без характерной кислинки классического киви.
  • В нём больше витамина C и антиоксидантов.
  • Более устойчив к холодному климату, чем традиционный киви.

Витаминный заряд для здоровья

Мини-киви — настоящий источник пользы для организма:

  • Витамин C (в 4 раза больше, чем в лимоне!) — укрепляет иммунитет, стимулирует выработку коллагена, улучшает состояние кожи и суставов.
  • Витамин E — защищает клетки от окислительного стресса.
  • Полифенолы и флавоноиды — мощные антиоксиданты, способные замедлять рост раковых клеток.
  • Клетчатка — улучшает пищеварение и регулирует уровень сахара в крови.
  • Калий и магний — поддерживают здоровье сердца и нервной системы.

Благодаря этому мини-киви не только помогает в профилактике онкологических заболеваний, но и укрепляет иммунную систему, улучшает работу сердца и ЖКТ.

Как его есть

Этот фрукт невероятно удобен в употреблении — его не нужно чистить, можно есть прямо с куста, как виноград. Он также отлично дополняет различные блюда:

  • Салаты — гармонирует с рукколой, орехами и сыром фета.
  • Смузи — придаёт напиткам естественную сладость и питательность.
  • Десерты — идеально сочетается с мороженым, выпечкой и фруктовыми муссами.
  • Домашние заготовки — можно приготовить вкусный джем без сахара.

Лучше всего есть мини-киви в свежем виде, так сохраняются все его полезные вещества.

Уточнения

Ки́ви (лат  Apteryx) — единственный род бескилевых птиц в одноимённом семействе (Apterygidae) и отряде кивиобра́зных, или бескры́лых (Apterygiformes).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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