В 4 раза больше витамина C, чем в лимоне: суперфрукт, который вы ещё не пробовали

Маленький, сочный и невероятно полезный — мини-киви, или актинидия, покоряет не только своим вкусом, но и удивительными свойствами для здоровья. Этот редкий фрукт стоит того, чтобы его попробовать!
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
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Почему мини-киви называют суперфруктом
Этот миниатюрный родственник привычного киви отличается гладкой, съедобной кожурой и более сладким вкусом. Но его главная ценность — богатый состав. В нём содержится огромное количество антиоксидантов и витаминов, которые способны защитить организм от множества болезней, включая онкологические.
Чем мини-киви отличается от обычного
Основные различия между этими фруктами — в размере, вкусе и способе употребления:
Мини-киви по форме и размеру напоминает виноградину.
Кожица у него тонкая и гладкая, её можно есть без очистки.
Вкус более сладкий, без характерной кислинки классического киви.
В нём больше витамина C и антиоксидантов.
Более устойчив к холодному климату, чем традиционный киви.
Витаминный заряд для здоровья
Мини-киви — настоящий источник пользы для организма:
Витамин C (в 4 раза больше, чем в лимоне!) — укрепляет иммунитет, стимулирует выработку коллагена, улучшает состояние кожи и суставов.
Витамин E — защищает клетки от окислительного стресса.
Полифенолы и флавоноиды — мощные антиоксиданты, способные замедлять рост раковых клеток.
Клетчатка — улучшает пищеварение и регулирует уровень сахара в крови.
Калий и магний — поддерживают здоровье сердца и нервной системы.
Благодаря этому мини-киви не только помогает в профилактике онкологических заболеваний, но и укрепляет иммунную систему, улучшает работу сердца и ЖКТ.
Как его есть
Этот фрукт невероятно удобен в употреблении — его не нужно чистить, можно есть прямо с куста, как виноград. Он также отлично дополняет различные блюда:
Салаты — гармонирует с рукколой, орехами и сыром фета.
Смузи — придаёт напиткам естественную сладость и питательность.
Десерты — идеально сочетается с мороженым, выпечкой и фруктовыми муссами.
Домашние заготовки — можно приготовить вкусный джем без сахара.
Лучше всего есть мини-киви в свежем виде, так сохраняются все его полезные вещества.
Уточнения
Ки́ви (латApteryx) — единственный род бескилевых птиц в одноимённом семействе (Apterygidae) и отряде кивиобра́зных, или бескры́лых (Apterygiformes).