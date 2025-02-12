Тофу снижает холестерин и защищает от рака: вот что говорят учёные

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тофу — один из самых противоречивых продуктов. Одни считают его безвкусным и странным по консистенции, другие же ценят его как универсальный источник белка. Однако уже более 4000 лет в Азии этот продукт занимает важное место в рационе благодаря своим исключительным питательным свойствам.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain сыр тофу

Как делают тофу

Процесс приготовления начинается с замачивания соевых бобов, затем их измельчают в пюре и отжимают сок, получая соевое молоко. Затем его створаживают с добавлением магния или других коагулянтов, в результате чего формируется соевый творог, который прессуют до нужной плотности. Именно поэтому тофу часто называют "соевым сыром".

В чём его польза

Этот продукт богат белком и содержит все незаменимые аминокислоты. В 100 граммах тофу всего 4 грамма углеводов, 9 граммов жиров и 16 граммов белка. Низкое содержание жиров и углеводов делает его идеальным для спортсменов и людей, следящих за питанием.

Кроме того, тофу помогает снизить уровень плохого холестерина, а значит, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что регулярное употребление этого продукта снижает вероятность проблем с сердцем на 18%!

Также доказано, что он может оказывать профилактическое действие против онкологических заболеваний. Например, у женщин, перенесших рак груди, регулярное употребление сои уменьшало риск рецидива, а у мужчин — снижало вероятность развития рака предстательной железы.

Почему тофу вызывает недоверие

Многие скептически относятся к нему из-за его мягкого вкуса и неоднозначных данных о влиянии сои на организм. В своё время этот продукт был объявлен чуть ли не чудо-едой, но затем появились исследования, ставящие под сомнение его абсолютную пользу.

Некоторые исследования связывают чрезмерное употребление сои с ухудшением когнитивных функций и риском развития болезни Альцгеймера. Однако речь идёт о больших дозах: специалисты рекомендуют не превышать 300 граммов тофу в день.

Как сделать тофу вкусным

Главный секрет в правильном приготовлении. Этот продукт впитывает вкус специй и маринадов, поэтому его можно обжаривать, запекать, добавлять в супы, салаты или десерты. Фирменный способ — маринованный или копчёный тофу, который приобретает более насыщенный вкус.

Стоит ли включать тофу в рацион

Если вы ищете полезный источник растительного белка, хотите снизить уровень холестерина или просто разнообразить рацион, тофу — отличный выбор. Его можно превратить в настоящее гастрономическое открытие, если подойти к приготовлению творчески. Дайте ему шанс, и, возможно, он станет вашей любимой альтернативой мясу!

Уточнения

То́фу (яп. 豆腐 то: фу, кит. 豆腐 или 荳腐, dòufu (доуфу), кор. 두부 тубу, тайск. เต้าหู้ тау2хуу2, вьет. đậu phụ (đậu hũ) дауфу или дауху), так называемый соевый творог, — пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком.

