Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежный макияж ко Дню всех влюблённых: вдохновляемся образом Арианы Гранде
Рынок газа в Словакии: запасы есть, но куда уходит поток
Названа опасность сахарозаменителей: откажитесь пока не поздно
Замените молоко в выпечке: как сделать булочки воздушными
Почему водители рискуют, предупреждая о засадах
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Трамп-ответчик: первый провал в суде по иску о сокрытии данных
Администрация Байдена скрывала реальный уровень инфляции. Пресс-секретарь президента США сделала заявление
Секрет лёгкого утра после вечеринки: простой продукт, который спасёт от похмелья

Тофу снижает холестерин и защищает от рака: вот что говорят учёные

3:04
Здоровье

Тофу — один из самых противоречивых продуктов. Одни считают его безвкусным и странным по консистенции, другие же ценят его как универсальный источник белка. Однако уже более 4000 лет в Азии этот продукт занимает важное место в рационе благодаря своим исключительным питательным свойствам.

сыр тофу
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
сыр тофу

Как делают тофу

Процесс приготовления начинается с замачивания соевых бобов, затем их измельчают в пюре и отжимают сок, получая соевое молоко. Затем его створаживают с добавлением магния или других коагулянтов, в результате чего формируется соевый творог, который прессуют до нужной плотности. Именно поэтому тофу часто называют "соевым сыром".

В чём его польза

Этот продукт богат белком и содержит все незаменимые аминокислоты. В 100 граммах тофу всего 4 грамма углеводов, 9 граммов жиров и 16 граммов белка. Низкое содержание жиров и углеводов делает его идеальным для спортсменов и людей, следящих за питанием.

Кроме того, тофу помогает снизить уровень плохого холестерина, а значит, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что регулярное употребление этого продукта снижает вероятность проблем с сердцем на 18%!

Также доказано, что он может оказывать профилактическое действие против онкологических заболеваний. Например, у женщин, перенесших рак груди, регулярное употребление сои уменьшало риск рецидива, а у мужчин — снижало вероятность развития рака предстательной железы.

Почему тофу вызывает недоверие

Многие скептически относятся к нему из-за его мягкого вкуса и неоднозначных данных о влиянии сои на организм. В своё время этот продукт был объявлен чуть ли не чудо-едой, но затем появились исследования, ставящие под сомнение его абсолютную пользу.

Некоторые исследования связывают чрезмерное употребление сои с ухудшением когнитивных функций и риском развития болезни Альцгеймера. Однако речь идёт о больших дозах: специалисты рекомендуют не превышать 300 граммов тофу в день.

Как сделать тофу вкусным

Главный секрет в правильном приготовлении. Этот продукт впитывает вкус специй и маринадов, поэтому его можно обжаривать, запекать, добавлять в супы, салаты или десерты. Фирменный способ — маринованный или копчёный тофу, который приобретает более насыщенный вкус.

Стоит ли включать тофу в рацион

Если вы ищете полезный источник растительного белка, хотите снизить уровень холестерина или просто разнообразить рацион, тофу — отличный выбор. Его можно превратить в настоящее гастрономическое открытие, если подойти к приготовлению творчески. Дайте ему шанс, и, возможно, он станет вашей любимой альтернативой мясу!

Уточнения

То́фу (яп. 豆腐 то: фу, кит. 豆腐 или 荳腐, dòufu (доуфу), кор. 두부 тубу, тайск. เต้าหู้ тау2хуу2, вьет. đậu phụ (đậu hũ) дауфу или дауху), так называемый соевый творог, — пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Обсудить
Сейчас читают
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Садоводство, цветоводство
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Трамп-ответчик: первый провал в суде по иску о сокрытии данных
Администрация Байдена скрывала реальный уровень инфляции. Пресс-секретарь президента США сделала заявление
Секрет лёгкого утра после вечеринки: простой продукт, который спасёт от похмелья
Гуакамоле как в Мексике: попробуйте этот рецепт
Хроническая усталость может быть в вашем кармане — как смартфон мешает восстановлению сил
Этикетки и наклейки больше не проблема: простые способы избавиться от следов клея
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Если кошка спит на вашей груди — не мешайте ей! Она делает это по важной причине
Трамп уничтожает старую Америку, чтобы построить новую
Старые истребители превратили в 3D-порошок для самолётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.