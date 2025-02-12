Этот напиток помогает восстановить печень

Учёные выяснили, какой напиток может защитить печень от повреждений и помочь её восстановить.
Исследование, которое провела группа международных специалистов, доказало, что чёрный чай имеет прекрасные гепатопротекторные свойства.
Они проверили влияние разных напитков на состояние печени и выяснили, что регулярное употребление чёрного чая может снизить воспаление, уменьшить уровень жировых отложений и защитить печень от токсинов. Это происходит из-за антиоксидантов — полифенолов.
При этом исследователи заявили, что такой эффект будет лишь при употреблении 2-3 чашек в день. При этом нужно правильно питаться и отказаться от вредных привычек, сообщает baku.ws.
Чёрный чай — вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии).
Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.