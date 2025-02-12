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Этот напиток помогает восстановить печень

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Здоровье

Учёные выяснили, какой напиток может защитить печень от повреждений и помочь её восстановить.

Чёрный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный чай

Исследование, которое провела группа международных специалистов, доказало, что чёрный чай имеет прекрасные гепатопротекторные свойства.

Они проверили влияние разных напитков на состояние печени и выяснили, что регулярное употребление чёрного чая может снизить воспаление, уменьшить уровень жировых отложений и защитить печень от токсинов. Это происходит из-за антиоксидантов — полифенолов.

При этом исследователи заявили, что такой эффект будет лишь при употреблении 2-3 чашек в день. При этом нужно правильно питаться и отказаться от вредных привычек, сообщает baku.ws.

Уточнения

Чёрный чай — вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии).

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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