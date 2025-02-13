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Топ-6 ошибок в интимной жизни мужчин и женщин: мнение сексолога

1:51
Здоровье

Психолог и сексолог Ольга Карпова, член Ассоциации сексологов России, рассказала о наиболее распространенных ошибках в сексуальной жизни мужчин и женщин.

Любовь
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь
  1. Первая ошибка, по словам сексолога, — отсутствие инициативы в сексе. Чаще всего это происходит по инициативе женщин, которые считают, что мужчина должен быть инициатором. Однако мужчины также могут не проявлять желания, ожидая, что партнер проявит инициативу.
  2. Вторая ошибка — неумение открыто обсуждать сексуальные предпочтения и желания. Люди могут стесняться говорить о своих фантазиях или о том, что им нравится или не нравится в сексе, опасаясь обидеть партнера, пишет Газета.Ru.
  3. Третья проблема — однообразие в интимной жизни. Со временем сексуальные стимулы могут меняться, и важно обсуждать эти изменения с партнером, чтобы избежать снижения либидо.
  4. Четвертая ошибка — секс по обязанности. Некоторые пары занимаются сексом "потому что нужно", не получая от этого удовольствия. Это может привести к снижению интереса к интимной жизни.
  5. Пятая ошибка — отсутствие прелюдии. Прелюдия важна для создания настроения и повышения сексуального желания.
  6. Шестая ошибка — симуляция оргазма. Женщины могут симулировать оргазм по разным причинам, включая стеснение, незнание своих предпочтений или отношение к сексу как к супружескому долгу.

"Почему женщины симулируют оргазм? Причин много: боятся обидеть партнера, не знают как сказать, так как стесняются говорить о сексе, не понимают, как они получают удовольствие, соответственно не могут объяснить партнеру, относятся к сексу только как к супружескому долгу", — объяснила сексолог.

Уточнения

Сексуа́льное или полово́е поведе́ние челове́ка (от лат. sexus «пол») — совокупность психических реакций, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
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