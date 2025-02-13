Топ-6 ошибок в интимной жизни мужчин и женщин: мнение сексолога

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог и сексолог Ольга Карпова, член Ассоциации сексологов России, рассказала о наиболее распространенных ошибках в сексуальной жизни мужчин и женщин.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь

Первая ошибка, по словам сексолога, — отсутствие инициативы в сексе. Чаще всего это происходит по инициативе женщин, которые считают, что мужчина должен быть инициатором. Однако мужчины также могут не проявлять желания, ожидая, что партнер проявит инициативу. Вторая ошибка — неумение открыто обсуждать сексуальные предпочтения и желания. Люди могут стесняться говорить о своих фантазиях или о том, что им нравится или не нравится в сексе, опасаясь обидеть партнера, пишет Газета.Ru. Третья проблема — однообразие в интимной жизни. Со временем сексуальные стимулы могут меняться, и важно обсуждать эти изменения с партнером, чтобы избежать снижения либидо. Четвертая ошибка — секс по обязанности. Некоторые пары занимаются сексом "потому что нужно", не получая от этого удовольствия. Это может привести к снижению интереса к интимной жизни. Пятая ошибка — отсутствие прелюдии. Прелюдия важна для создания настроения и повышения сексуального желания. Шестая ошибка — симуляция оргазма. Женщины могут симулировать оргазм по разным причинам, включая стеснение, незнание своих предпочтений или отношение к сексу как к супружескому долгу.

"Почему женщины симулируют оргазм? Причин много: боятся обидеть партнера, не знают как сказать, так как стесняются говорить о сексе, не понимают, как они получают удовольствие, соответственно не могут объяснить партнеру, относятся к сексу только как к супружескому долгу", — объяснила сексолог.

Уточнения

Сексуа́льное или полово́е поведе́ние челове́ка (от лат. sexus «пол») — совокупность психических реакций, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека.



