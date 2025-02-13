Вирусы и человечество: как простейшие биологические объекты влияют на нашу жизнь

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор Анатолий Альтштейн, известный вирусолог и ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обсудил с Ньюсинфо роль вирусов в природе и их влияние на здоровье человечества.

Фото: commons.wikipedia.org by https://www.scientificanimations.com/wiki-images/ Вирус

Вирусы, по его словам, представляют собой простейшие биологические объекты, которые играют ключевую роль в эволюции жизни на Земле. Однако некоторые вирусы, находясь в симбиозе с организмами, могут вызывать заболевания при определённых условиях.

Альтштейн отметил, что накопление вирусов в организме и их высокая контагиозность могут приводить к эпидемиям и пандемиям. В связи с этим, вакцинация является важным инструментом в борьбе с вирусными инфекциями. Современные вакцины, разработанные с использованием передовых технологий, значительно снизили заболеваемость опасными заболеваниями, такими как оспа, что свидетельствует об их высокой эффективности.

Пандемия COVID-19 ускорила разработку различных вакцин, включая рекомбинантную аденовирусную вакцину, созданную в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Эта вакцина спасла множество жизней и доказала необоснованность страхов перед вакцинацией, подчеркнув важность иммунизации для общественного здоровья.

Исследования вирусов также способствовали развитию новых технологий в медицине и биотехнологиях. Генетическая инженерия, вдохновлённая изучением вирусов, стала основой для создания инновационных лекарств и вакцин. Современные технологии мРНК-вакцин, успешно применённые в борьбе с COVID-19, сейчас активно исследуются для разработки новых методов лечения рака, подтверждая, что без вирусов прогресс в биотехнологиях был бы невозможен, уверен вирусолог.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

