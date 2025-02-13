Пицца — не всегда вредный фастфуд: вот какие ингредиенты превращают её в полезное блюдо

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не спешите отказываться от пиццы: существуют варианты, которые врачи одобряют.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца

По сравнению с другими видами фастфуда, пицца является наиболее сбалансированным выбором. Если тесто приготовлено из цельнозерновой муки, а начинка содержит много белка и клетчатки, то к этому блюду не будет никаких претензий.

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью с "Доктор Питер" отметил, что полезными начинками могут стать курица, индейка или морепродукты, которые удовлетворят потребности в белке. Свежие овощи и зелень также являются ключевыми компонентами. Чаще всего выбирают томаты, грибы, болгарский перец, шпинат и рукколу, поскольку в них содержатся клетчатка, витамины и минералы.

Томатный соус предпочтительнее сливочного, но его лучше готовить самостоятельно с минимальным количеством сахара и соли.

Сыр добавляет в блюдо полезные жиры, однако не стоит использовать его в избытке — это может повысить калорийность пиццы. От колбас и других переработанных продуктов лучше вообще отказаться.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

