Пицца — не всегда вредный фастфуд: вот какие ингредиенты превращают её в полезное блюдо

Не спешите отказываться от пиццы: существуют варианты, которые врачи одобряют.
По сравнению с другими видами фастфуда, пицца является наиболее сбалансированным выбором. Если тесто приготовлено из цельнозерновой муки, а начинка содержит много белка и клетчатки, то к этому блюду не будет никаких претензий.
Гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью с "Доктор Питер" отметил, что полезными начинками могут стать курица, индейка или морепродукты, которые удовлетворят потребности в белке. Свежие овощи и зелень также являются ключевыми компонентами. Чаще всего выбирают томаты, грибы, болгарский перец, шпинат и рукколу, поскольку в них содержатся клетчатка, витамины и минералы.
Томатный соус предпочтительнее сливочного, но его лучше готовить самостоятельно с минимальным количеством сахара и соли.
Сыр добавляет в блюдо полезные жиры, однако не стоит использовать его в избытке — это может повысить калорийность пиццы. От колбас и других переработанных продуктов лучше вообще отказаться.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.