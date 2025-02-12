Артериальная гипертензия. Недуг? Фактор риска!

Движение – жизнь: как удвоить физическую нагрузку и победить гипертонию

Молодые люди до 35 лет часто слышат, что скоро их "настигнет повышенное давление". Люди среднего и старшего возраста, приходя в поликлинику, слышат от врача: "Что же вы жалуетесь на свое плохое самочувствие?! Возраст свой помните? Вот и давление!"

Гипертония — это болезнь, характеризующаяся высоким давлением, которая не только снижает качество жизни, но и оказывает негативное влияние на все системы организма, особенно на сердечно-сосудистую.

В отличие от гипертонии, артериальная гипертензия — это не болезнь, а синдром. Стойкое повышенное давление в комплексе симптомов указывает на многие болезни. Медики считают, что изменить артериальную гипертензию невозможно — это предрасположенность. Но отчаиваться не нужно.

Физическая активность против гипертонии: кто кого?

Учёные доказали пользу регулярных умеренных физических нагрузок. Давайте разбираться, так ли неизбежна потеря качества жизни из-за артериальной гипертензии и гипертонии. Может ли движение стать залогом успеха в борьбе с высоким кровяным давлением?

Исследование, проведённое Калифорнийским университетом в Сан-Франциско (UCSF), охватило 5100 человек в течение 30 лет и доказало решающую роль физических упражнений. Ученые обнаружили взаимосвязь между уровнем физической активности и возникновением артериальной гипертензии.

"Физическая активность половины участников исследования была ниже оптимального уровня уже в начале взрослой жизни, что впоследствии привело к гипертонии. Значительные результаты давали регулярные умеренные физические нагрузки", — сказал доктор Джейсон Нагата, эксперт UCSF. — "Люди, занимавшиеся даже умеренными физическими упражнениями от 2 часов в неделю, имели нормальное кровяное давление и повышенный иммунитет в возрасте до 60 лет, а те, кто занимался по 5 часов в неделю — в два раза больше текущих рекомендаций — имели значительно более низкий риск развития гипертонии".

Результаты длительных наблюдений ставят под сомнение существующие рекомендации и предполагают, что для эффективной профилактики гипертонии может потребоваться более интенсивная физическая активность, а для улучшения качества жизни с диагнозом можно начать с легких или умеренных, коротких, но ежедневных тренировок.

Что же мешает двигаться?

Современный темп жизни, высокая занятость на работе, желание полежать на диване или, наоборот, активная забота о семье и детях, а также отсутствие компании являются стоп-факторами. Наблюдения за распорядком жизни людей демонстрируют важность создания условий для укрепления здоровья и занятий фитнесом в свободное время, на работе и после нее, а также необходимость разработки целевых и инклюзивных концепций продвижения здорового образа жизни и регулярной физической активности среди всех слоев населения. Даже легкая тренировка — мощный инструмент в борьбе с артериальной гипертензией и гипертонией. Пришло время переосмыслить свои привычки и начать двигаться, не останавливаясь на протяжении всей жизни.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.Эссенциальная гипертензия (гипертоническая болезнь) составляет 90—95 % случаев гипертонии. В остальных случаях диагностируют вторичные, симптоматические артериальные гипертензии: почечные (нефрогенные и реноваскулярные) — 3—4 %, эндокринные — 0,1—0,3 %, гемодинамические, неврологические, стрессовые, обусловленные приёмом некоторых веществ (ятрогенные) и АГ беременных, при которых повышение давления крови является одним из симптомов основного заболевания.

