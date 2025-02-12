Миллионы друзей в сети, но вы одиноки: почему лайки не заменят живого общения

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Социальные сети обещают бесконечное общение, но на деле могут усиливать одиночество. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные 7 тысяч жителей Нидерландов за девять лет. Исследование опубликовано в Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Как соцсети связаны с одиночеством

Оказалось, что и пассивное (просто просмотр ленты), и активное (публикации и общение) использование соцсетей способствуют росту чувства одиночества. Специалисты объясняют это тем, что виртуальные контакты не могут заменить живое общение, необходимое для полноценного удовлетворения социальных потребностей.

"Социальные сети предлагают доступ к онлайн-сообществам, но их использование — активное или пассивное — не уменьшает одиночество, а может даже усиливать его", — отметил профессор Джеймс Робертс, автор исследования.

Порочный круг одиночества

Учёные также выявили замкнутую связь: люди, которые уже испытывают одиночество, чаще уходят в соцсети, но это лишь усугубляет их состояние. Они всё больше полагаются на цифровое общение, которое не приносит ожидаемого эмоционального удовлетворения.

Почему важно личное общение

Исследование подчёркивает необходимость живых встреч и взаимодействия в реальном мире для поддержания психического здоровья. Полученные данные могут стать основой для рекомендаций по осознанному использованию соцсетей, чтобы избежать негативных последствий для эмоционального состояния.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека.

