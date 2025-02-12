Эмоциональная тяжесть по утрам: как бороться с грустью после пробуждения

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пробуждение утром должно приносить бодрость и прилив сил, но многие люди сталкиваются с противоположным состоянием — подавленностью, тревожностью и апатией. Это может быть кратковременным явлением или же перерастать в систематическую проблему, влияя на продуктивность и общее самочувствие. Какие факторы вызывают утреннюю эмоциональную нестабильность, и как с этим справляться?

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

Основные причины утренней подавленности

Эмоциональное состояние после пробуждения формируется под влиянием физиологических и психологических процессов.

Гормональные колебания : по утрам уровень кортизола, гормона стресса, достигает своего максимума. У людей, чувствительных к нему, это может вызывать тревогу и подавленность.

: по утрам уровень кортизола, гормона стресса, достигает своего максимума. У людей, чувствительных к нему, это может вызывать тревогу и подавленность. Дефицит серотонина : этот гормон, отвечающий за хорошее настроение, начинает активно вырабатываться только после воздействия солнечного света. Утром его уровень может быть снижен, вызывая чувство апатии.

: этот гормон, отвечающий за хорошее настроение, начинает активно вырабатываться только после воздействия солнечного света. Утром его уровень может быть снижен, вызывая чувство апатии. Низкое качество сна : если сон был прерывистым или недостаточно глубоким, организм не успевает восстановиться, что приводит к усталости и эмоциональной нестабильности.

: если сон был прерывистым или недостаточно глубоким, организм не успевает восстановиться, что приводит к усталости и эмоциональной нестабильности. Накопленный стресс и тревожность : нерешенные проблемы и переживания продолжают "обрабатываться" мозгом даже во время сна, из-за чего утром может возникать чувство тяжести и беспокойства.

: нерешенные проблемы и переживания продолжают "обрабатываться" мозгом даже во время сна, из-за чего утром может возникать чувство тяжести и беспокойства. Сезонное аффективное расстройство : в зимний период недостаток солнечного света влияет на уровень мелатонина и серотонина, что может приводить к подавленному состоянию.

: в зимний период недостаток солнечного света влияет на уровень мелатонина и серотонина, что может приводить к подавленному состоянию. Плохие привычки перед сном: поздний отход ко сну, употребление алкоголя, тяжелой пищи, а также просмотр тревожных новостей перед сном ухудшают качество отдыха и негативно сказываются на утреннем настроении.

Как снизить утреннюю эмоциональную подавленность

Специалисты рекомендуют несколько способов, которые помогут улучшить настроение с самого утра:

Соблюдение режима сна : засыпать и просыпаться в одно и то же время даже в выходные дни.

: засыпать и просыпаться в одно и то же время даже в выходные дни. Приятное начало дня : завести утренний ритуал — например, чашка любимого напитка или лёгкая разминка.

: завести утренний ритуал — например, чашка любимого напитка или лёгкая разминка. Светотерапия : сразу после пробуждения включать яркий свет или открывать шторы, чтобы получить больше естественного освещения.

: сразу после пробуждения включать яркий свет или открывать шторы, чтобы получить больше естественного освещения. Ограничение утреннего потока информации: не проверять телефон и электронную почту в первые минуты после сна, чтобы избежать излишнего стресса.

Утренняя подавленность может быть связана с гормональными изменениями, недостатком сна, стрессом и другими факторами. Соблюдение режима, внимание к качеству сна и отказ от вредных привычек помогут снизить её проявления и начать день с положительного настроя.

Уточнения

Грусть — отрицательно окрашенная эмоция.

