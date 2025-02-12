Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, может ли Алла Пугачёва получать пенсию в Израиле
Фитнес за счёт компании: почему работодатели идут на такие траты?
Садальский рассказал, как бессеребренник Зельдин ютился в крошечной квартире
Кошки хитрее, собаки умнее? Разбираемся, в чём их главное отличие
Юлия Пересильд раскрыла, что сказала бы самой себе в 15-летнем возрасте
Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Зачем кошке шершавый язык? Удивительные факты о строении и функциях
Важные нюансы френча: как правильно моделировать форму ногтей

Эмоциональная тяжесть по утрам: как бороться с грустью после пробуждения

2:53
Здоровье

Пробуждение утром должно приносить бодрость и прилив сил, но многие люди сталкиваются с противоположным состоянием — подавленностью, тревожностью и апатией. Это может быть кратковременным явлением или же перерастать в систематическую проблему, влияя на продуктивность и общее самочувствие. Какие факторы вызывают утреннюю эмоциональную нестабильность, и как с этим справляться?

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Основные причины утренней подавленности

Эмоциональное состояние после пробуждения формируется под влиянием физиологических и психологических процессов.

  • Гормональные колебания: по утрам уровень кортизола, гормона стресса, достигает своего максимума. У людей, чувствительных к нему, это может вызывать тревогу и подавленность.
  • Дефицит серотонина: этот гормон, отвечающий за хорошее настроение, начинает активно вырабатываться только после воздействия солнечного света. Утром его уровень может быть снижен, вызывая чувство апатии.
  • Низкое качество сна: если сон был прерывистым или недостаточно глубоким, организм не успевает восстановиться, что приводит к усталости и эмоциональной нестабильности.
  • Накопленный стресс и тревожность: нерешенные проблемы и переживания продолжают "обрабатываться" мозгом даже во время сна, из-за чего утром может возникать чувство тяжести и беспокойства.
  • Сезонное аффективное расстройство: в зимний период недостаток солнечного света влияет на уровень мелатонина и серотонина, что может приводить к подавленному состоянию.
  • Плохие привычки перед сном: поздний отход ко сну, употребление алкоголя, тяжелой пищи, а также просмотр тревожных новостей перед сном ухудшают качество отдыха и негативно сказываются на утреннем настроении.

Как снизить утреннюю эмоциональную подавленность

Специалисты рекомендуют несколько способов, которые помогут улучшить настроение с самого утра:

  • Соблюдение режима сна: засыпать и просыпаться в одно и то же время даже в выходные дни.
  • Приятное начало дня: завести утренний ритуал — например, чашка любимого напитка или лёгкая разминка.
  • Светотерапия: сразу после пробуждения включать яркий свет или открывать шторы, чтобы получить больше естественного освещения.
  • Ограничение утреннего потока информации: не проверять телефон и электронную почту в первые минуты после сна, чтобы избежать излишнего стресса.

Утренняя подавленность может быть связана с гормональными изменениями, недостатком сна, стрессом и другими факторами. Соблюдение режима, внимание к качеству сна и отказ от вредных привычек помогут снизить её проявления и начать день с положительного настроя.

Уточнения

Грусть — отрицательно окрашенная эмоция.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Эмоциональная тяжесть по утрам: как бороться с грустью после пробуждения
Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Зачем кошке шершавый язык? Удивительные факты о строении и функциях
Важные нюансы френча: как правильно моделировать форму ногтей
Хочется пиццу, но вы за здоровое питание? Просто соблюдайте эти правила и не отказывайте себе в удовольствии
Ирина Винер: от строгого тренера до самого воплощения российской и мировой гимнастики
Американский штат за триллион — петиция о покупке Калифорнии у Трампа набирает популярность
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок
Александр Стриженов рассказал о последнем обращении отца к зрителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.