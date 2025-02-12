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Первые признаки отказа печени из-за алкоголя: что нужно знать каждому

1:56
Здоровье

Чрезмерное употребление алкоголя наносит серьезный вред печени, и этот орган страдает первым при интоксикации этанолом. Какие симптомы могут указывать на отказ печени и почему нельзя игнорировать тревожные сигналы организма.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Основные признаки поражения печени

Первыми симптомами начинающихся проблем с печенью могут быть:

  • Усталость и слабость: человек чувствует себя изможденным, даже без значительных нагрузок.
  • Потеря аппетита: нарушение работы печени влияет на пищеварение и обмен веществ.
  • Боли в животе: особенно в правом подреберье, где расположена печень.
  • Желтушность кожи и глаз: признак серьезных проблем с выведением билирубина.

Как алкоголь разрушает печень

Регулярное употребление спиртного приводит к постепенному разрушению клеток печени, что со временем может вызвать:

  • Жировую дистрофию: печень накапливает жир, теряя способность выполнять свои функции.
  • Алкогольный гепатит: воспаление органа, сопровождающееся ухудшением самочувствия.
  • Цирроз: необратимое рубцевание ткани печени, приводящее к потере ее функций.

Алкогольная зависимость: тревожные сигналы

Злоупотребление спиртным может перерасти в зависимость. Опасные признаки включают:

  • Повышение толерантности: нужно все больше алкоголя для достижения привычного эффекта.
  • Потеря контроля: человек не может остановиться после первой рюмки.
  • Сильная тяга к алкоголю: Употребление становится навязчивой потребностью.
  • Синдром отмены: при отказе от спиртного появляются головные боли, дрожь, тревожность.

Если появились тревожные симптомы, важно обратиться к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем выше шанс остановить разрушение печени и справиться с зависимостью.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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