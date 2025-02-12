Первые признаки отказа печени из-за алкоголя: что нужно знать каждому

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное употребление алкоголя наносит серьезный вред печени, и этот орган страдает первым при интоксикации этанолом. Какие симптомы могут указывать на отказ печени и почему нельзя игнорировать тревожные сигналы организма.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Основные признаки поражения печени

Первыми симптомами начинающихся проблем с печенью могут быть:

Усталость и слабость : человек чувствует себя изможденным, даже без значительных нагрузок.

: человек чувствует себя изможденным, даже без значительных нагрузок. Потеря аппетита : нарушение работы печени влияет на пищеварение и обмен веществ.

: нарушение работы печени влияет на пищеварение и обмен веществ. Боли в животе : особенно в правом подреберье, где расположена печень.

: особенно в правом подреберье, где расположена печень. Желтушность кожи и глаз: признак серьезных проблем с выведением билирубина.

Как алкоголь разрушает печень

Регулярное употребление спиртного приводит к постепенному разрушению клеток печени, что со временем может вызвать:

Жировую дистрофию : печень накапливает жир, теряя способность выполнять свои функции.

: печень накапливает жир, теряя способность выполнять свои функции. Алкогольный гепатит : воспаление органа, сопровождающееся ухудшением самочувствия.

: воспаление органа, сопровождающееся ухудшением самочувствия. Цирроз: необратимое рубцевание ткани печени, приводящее к потере ее функций.

Алкогольная зависимость: тревожные сигналы

Злоупотребление спиртным может перерасти в зависимость. Опасные признаки включают:

Повышение толерантности : нужно все больше алкоголя для достижения привычного эффекта.

: нужно все больше алкоголя для достижения привычного эффекта. Потеря контроля : человек не может остановиться после первой рюмки.

: человек не может остановиться после первой рюмки. Сильная тяга к алкоголю : Употребление становится навязчивой потребностью.

: Употребление становится навязчивой потребностью. Синдром отмены: при отказе от спиртного появляются головные боли, дрожь, тревожность.

Если появились тревожные симптомы, важно обратиться к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем выше шанс остановить разрушение печени и справиться с зависимостью.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

