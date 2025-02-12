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Идеальная температура для сна найдена! Проверьте, не мешает ли вам спать неправильный микроклимат

Здоровье

Замечали ли вы, что иногда после сна чувствуете себя разбитыми, несмотря на полноценный отдых? Причина может быть в температуре воздуха в спальне. Слишком жарко или холодно — и качество сна ухудшается. Но какая температура считается идеальной?

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Оптимальная температура для сна

По мнению специалистов, лучшая температура для сна находится в диапазоне 16-18°C. В таких условиях тело легче теряет тепло, что способствует засыпанию и глубокому сну.

Дело в том, что для засыпания организму необходимо снизить температуру тела примерно на 1°C. Этот процесс происходит дважды в день: около 14:00 (что объясняет дневную сонливость) и примерно в 22:00, когда тело готовится ко сну.

Если в спальне слишком тепло (выше 18°C), организму сложнее охладиться, что приводит к поверхностному сну, частым пробуждениям, утренней усталости и даже головной боли.

Как поддерживать комфортную температуру в спальне

  • Проветривайте помещение. Свежий воздух перед сном помогает поддерживать комфортную температуру. Оптимально проветривать спальню утром и за 10-15 минут до сна.
  • Контролируйте тепло зимой. Вместо того чтобы перегревать комнату, поддерживайте температуру на уровне 16-17°C и спите под тёплым одеялом.
  • Обращайте внимание на постельное бельё. Натуральные ткани, такие как хлопок или лён, обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и предотвращают перегрев.
  • Избегайте перегрева тела. Не ешьте на ночь тяжёлую пищу, избегайте алкоголя и кофеина после 17:00. Это поможет телу быстрее адаптироваться к ночному режиму.
  • Учитывайте фактор совместного сна. Если вы спите вдвоём, температура в спальне повышается из-за выделяемого тепла. В этом случае особенно важно проветривать комнату.

Почему важно спать в прохладной комнате

  • Глубокий сон. При комфортной температуре тело легче расслабляется, и вероятность просыпаться среди ночи снижается.
  • Стабильный циркадный ритм. Оптимальный температурный баланс помогает регулировать биологические часы организма, облегчая засыпание и пробуждение.
  • Снижение риска бессонницы. Прохладный воздух способствует быстрому засыпанию и предотвращает частые пробуждения.
  • Повышенная выработка мелатонина. Этот "гормон сна" вырабатывается активнее в прохладной и тёмной среде, улучшая общее качество отдыха.
  • Облегчение физических болей. Люди, страдающие мышечными и суставными болями, лучше спят в слегка прохладной комнате.
  • Повышенная когнитивная функция. Качественный сон в комфортных условиях улучшает память, концентрацию и способность принимать решения.

Поддержание температуры 16-18°C в спальне — простой, но эффективный способ улучшить качество сна. Экспериментируйте с условиями, выбирайте правильное постельное бельё и следите за режимом дня — это поможет вам чувствовать себя отдохнувшими и бодрыми каждое утро.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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