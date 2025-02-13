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Не наливать! Эти алкогольные напитки лучше обходить стороной

1:43
Здоровье

Задумывались ли вы, что некоторые алкогольные напитки могут быть особенно опасны для вашего здоровья? Рассмотрим три вида алкоголя, которые представляют наибольшую угрозу.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

1. Суррогатный алкоголь

Суррогаты — это жидкости, не предназначенные для употребления внутрь, но содержащие спирт. К ним относятся технические жидкости, одеколоны и другие подобные продукты. Употребление таких веществ может привести к острому отравлению, повреждению внутренних органов и даже смерти.

2. Энергетические коктейли с алкоголем

Сочетание алкоголя с энергетическими напитками маскирует степень опьянения, что приводит к чрезмерному потреблению спиртного. Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна и психических расстройств.

3. Домашние настойки и самогон

При самостоятельном производстве алкоголя без должного контроля качества существует риск наличия в напитке вредных примесей, таких как метанол и сивушные масла. Употребление таких продуктов может привести к тяжелым отравлениям и хроническим заболеваниям.

Риски и последствия

Употребление указанных видов алкоголя связано с повышенным риском:

  • Острого и хронического отравления

  • Развития заболеваний печени и почек

  • Нарушений сердечно-сосудистой системы

  • Психических расстройств

Для сохранения здоровья рекомендуется избегать употребления перечисленных напитков и отдавать предпочтение качественным алкогольным продуктам в умеренных количествах, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Самого́н - крепкий спиртной напиток, изготовляемый в домашних условиях путём перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы (браги), получаемой в результате брожения сахарного сиропа, осахаренных зерновых, картофеля, фруктов или других продуктов, содержащих сахар и осахаренные крахмальные вещества.

Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH3OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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