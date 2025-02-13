Не наливать! Эти алкогольные напитки лучше обходить стороной

Задумывались ли вы, что некоторые алкогольные напитки могут быть особенно опасны для вашего здоровья? Рассмотрим три вида алкоголя, которые представляют наибольшую угрозу.
Суррогаты — это жидкости, не предназначенные для употребления внутрь, но содержащие спирт. К ним относятся технические жидкости, одеколоны и другие подобные продукты. Употребление таких веществ может привести к острому отравлению, повреждению внутренних органов и даже смерти.
Сочетание алкоголя с энергетическими напитками маскирует степень опьянения, что приводит к чрезмерному потреблению спиртного. Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна и психических расстройств.
При самостоятельном производстве алкоголя без должного контроля качества существует риск наличия в напитке вредных примесей, таких как метанол и сивушные масла. Употребление таких продуктов может привести к тяжелым отравлениям и хроническим заболеваниям.
Употребление указанных видов алкоголя связано с повышенным риском:
Острого и хронического отравления
Развития заболеваний печени и почек
Нарушений сердечно-сосудистой системы
Психических расстройств
Для сохранения здоровья рекомендуется избегать употребления перечисленных напитков и отдавать предпочтение качественным алкогольным продуктам в умеренных количествах, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Самого́н - крепкий спиртной напиток, изготовляемый в домашних условиях путём перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы (браги), получаемой в результате брожения сахарного сиропа, осахаренных зерновых, картофеля, фруктов или других продуктов, содержащих сахар и осахаренные крахмальные вещества.
Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH3OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.