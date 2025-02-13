Не наливать! Эти алкогольные напитки лучше обходить стороной

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, что некоторые алкогольные напитки могут быть особенно опасны для вашего здоровья? Рассмотрим три вида алкоголя, которые представляют наибольшую угрозу.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

1. Суррогатный алкоголь

Суррогаты — это жидкости, не предназначенные для употребления внутрь, но содержащие спирт. К ним относятся технические жидкости, одеколоны и другие подобные продукты. Употребление таких веществ может привести к острому отравлению, повреждению внутренних органов и даже смерти.

2. Энергетические коктейли с алкоголем

Сочетание алкоголя с энергетическими напитками маскирует степень опьянения, что приводит к чрезмерному потреблению спиртного. Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна и психических расстройств.

3. Домашние настойки и самогон

При самостоятельном производстве алкоголя без должного контроля качества существует риск наличия в напитке вредных примесей, таких как метанол и сивушные масла. Употребление таких продуктов может привести к тяжелым отравлениям и хроническим заболеваниям.

Риски и последствия

Употребление указанных видов алкоголя связано с повышенным риском:

Острого и хронического отравления

Развития заболеваний печени и почек

Нарушений сердечно-сосудистой системы

Психических расстройств

Для сохранения здоровья рекомендуется избегать употребления перечисленных напитков и отдавать предпочтение качественным алкогольным продуктам в умеренных количествах, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Самого́н - крепкий спиртной напиток, изготовляемый в домашних условиях путём перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы (браги), получаемой в результате брожения сахарного сиропа, осахаренных зерновых, картофеля, фруктов или других продуктов, содержащих сахар и осахаренные крахмальные вещества.



Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH 3 OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта.



