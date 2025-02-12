Не все так радужно: как интервальное голодание влияет на организм — есть неожиданный минус

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интервальное голодание стало одной из самых обсуждаемых тем в мире питания. Обещания похудения без подсчета калорий, улучшения обмена веществ и контроля аппетита звучат привлекательно, но действительно ли эта система так полезна? Некоторые исследования показывают, что у нее есть серьезные минусы, включая повышение "плохого" холестерина.

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Как работает интервальное голодание?

Эта система питания основана на чередовании периодов приема пищи и голодания. Самые популярные схемы:

— 16/8: 16 часов без еды, 8 часов на прием пищи;

— 18/6: 18 часов голода, 6 часов еды;

— 20/4: только 4 часа на питание.

Такая методика кажется удобной, ведь не нужно считать калории — достаточно соблюдать временные рамки. Но, как отмечают специалисты, у этого подхода есть свои подводные камни, сообщает сайт aif.ru

Главные недостатки интервального голодания

Диетолог София Кованова обращает внимание, что во время "разрешенного окна" человек может съедать слишком много еды, компенсируя длительное воздержание. Это приводит к перееданию и сбоям в пищеварении.

"Пиар этого направления заключается в том, что не нужно вести подсчет калорий, и многим это удобно. Очевидные плюсы интервального голодания в том, что вы перестаете есть в указанные промежутки времени. Но есть и минусы. Так, в период, когда можно принимать пищу, еда может поступать неконтролируемо", — объясняет диетолог.

Также среди минусов:

— потеря мышечной массы, а не жира — вес уходит, но тело теряет упругость;

— повышение "плохого" холестерина, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кому противопоказано интервальное голодание?

Такой режим питания подходит не всем. Кованова предупреждает, что людям с заболеваниями ЖКТ, печени, почек, а также подросткам и беременным он может только навредить.

"Интервальное голодание не означает, что в течение 8-часового окна можно есть все, что хочется, не вставая из-за стола. Это подразумевает время на приемы пищи, переваривание и усвоение", — уточняет специалист.

Прежде чем экспериментировать с режимом питания, важно понимать его последствия и консультироваться со специалистом. В погоне за стройностью важно не забывать о здоровье.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

