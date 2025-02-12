Не все так радужно: как интервальное голодание влияет на организм — есть неожиданный минус

Интервальное голодание стало одной из самых обсуждаемых тем в мире питания. Обещания похудения без подсчета калорий, улучшения обмена веществ и контроля аппетита звучат привлекательно, но действительно ли эта система так полезна? Некоторые исследования показывают, что у нее есть серьезные минусы, включая повышение "плохого" холестерина.
Эта система питания основана на чередовании периодов приема пищи и голодания. Самые популярные схемы:
— 16/8: 16 часов без еды, 8 часов на прием пищи;
— 18/6: 18 часов голода, 6 часов еды;
— 20/4: только 4 часа на питание.
Такая методика кажется удобной, ведь не нужно считать калории — достаточно соблюдать временные рамки. Но, как отмечают специалисты, у этого подхода есть свои подводные камни, сообщает сайт aif.ru
Диетолог София Кованова обращает внимание, что во время "разрешенного окна" человек может съедать слишком много еды, компенсируя длительное воздержание. Это приводит к перееданию и сбоям в пищеварении.
"Пиар этого направления заключается в том, что не нужно вести подсчет калорий, и многим это удобно. Очевидные плюсы интервального голодания в том, что вы перестаете есть в указанные промежутки времени. Но есть и минусы. Так, в период, когда можно принимать пищу, еда может поступать неконтролируемо", — объясняет диетолог.
Также среди минусов:
— потеря мышечной массы, а не жира — вес уходит, но тело теряет упругость;
— повышение "плохого" холестерина, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Такой режим питания подходит не всем. Кованова предупреждает, что людям с заболеваниями ЖКТ, печени, почек, а также подросткам и беременным он может только навредить.
"Интервальное голодание не означает, что в течение 8-часового окна можно есть все, что хочется, не вставая из-за стола. Это подразумевает время на приемы пищи, переваривание и усвоение", — уточняет специалист.
Прежде чем экспериментировать с режимом питания, важно понимать его последствия и консультироваться со специалистом. В погоне за стройностью важно не забывать о здоровье.
Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.
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