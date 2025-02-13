Соль — не только для вкуса: вот что случится, если исключить её из рациона

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты постоянно подчеркивают важность ограничения потребления соли, но акцентируют внимание на том, что полное исключение ее из рациона может быть не менее вредным. Почему же отказ от соли может негативно сказаться на здоровье?

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соль

Отказ от соли может привести к ухудшению общего самочувствия. Об этом предупреждает кандидат фармацевтических наук Инна Кылосова. Соль является основным источником натрия, необходимых организму. При его недостатке тело начинает извлекать натрий из пищи и жидкостей, что вызывает задержку воды и, как следствие, отёки.

В разговоре с изданием URA. ru эксперт отметила, что взрослому человеку рекомендовано потреблять не более 5 г соли в день (это примерно 1 чайная ложка). Это включает как добавление соли в блюда в чистом виде, так и скрытую соль, которая содержится во многих готовых продуктах.

Превышать данную норму не следует: избыток натрия тоже может оказывать разрушительное воздействие на здоровье. Он связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и другими серьезными проблемами.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

