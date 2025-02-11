Красивое лицо даже в мороз вам гарантировано: сохранить упругость кожи зимой вам помогут эти продукты

Как рацион питания сказывается на вашей коже в зимнее время года, рассказала нутрициолог Екатерина Гузман. Она перечислила продукты, которые обязательно нужно есть в этот период.
В зимнем рационе должны быть жиры, поскольку омега-3 жирные кислоты помогают сохранять кожу увлажненной и эластичной. Источники омега-3: рыба (лосось, скумбрия), орехи, авокадо, семена льна и чиа.
"Витамины A и C способствуют регенерации клеток и защите кожи от свободных радикалов. Витамин А есть в моркови, тыкве, сладком картофеле, а витамин C — в цитрусовых, киви, ягодах", — цитирует нутрициолога "СЭ".
Важны и антиоксиданты: зеленый чай, ягоды, темный шоколад. Они помогут защитить клетки кожи от повреждений.
"Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать нормальный обмен веществ и увлажнять кожу изнутри", — советует Гузман.
Также она рекомендует отказаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию и запустить воспалительные процессы: сахар (сладкие изделия и сдобные), трансжиры, алкоголь и чрезмерное количества кофеина (кофе, чай, энергетики).
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.