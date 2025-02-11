Красивое лицо даже в мороз вам гарантировано: сохранить упругость кожи зимой вам помогут эти продукты

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как рацион питания сказывается на вашей коже в зимнее время года, рассказала нутрициолог Екатерина Гузман. Она перечислила продукты, которые обязательно нужно есть в этот период.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патчи для глаз

В зимнем рационе должны быть жиры, поскольку омега-3 жирные кислоты помогают сохранять кожу увлажненной и эластичной. Источники омега-3: рыба (лосось, скумбрия), орехи, авокадо, семена льна и чиа.

"Витамины A и C способствуют регенерации клеток и защите кожи от свободных радикалов. Витамин А есть в моркови, тыкве, сладком картофеле, а витамин C — в цитрусовых, киви, ягодах", — цитирует нутрициолога "СЭ".

Важны и антиоксиданты: зеленый чай, ягоды, темный шоколад. Они помогут защитить клетки кожи от повреждений.

"Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать нормальный обмен веществ и увлажнять кожу изнутри", — советует Гузман.

Также она рекомендует отказаться от продуктов, которые могут вызвать аллергию и запустить воспалительные процессы: сахар (сладкие изделия и сдобные), трансжиры, алкоголь и чрезмерное количества кофеина (кофе, чай, энергетики).

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

