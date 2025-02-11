Вес уходит со скоростью света: как распознать РПП у подростка?

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Расстройства пищевого поведения — актуальная проблема среди молодежи., Врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала NewsInfo. Ru об основных признаках РПП, таких, как анорексия и булимия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Весы

Анорексия, по ее словам, один из самых страшных расстройств пищевого поведения. Чаще всего она проявляется у молодых девушек, которые стремятся похудеть и соответствовать установленным стандартам красоты. Это расстройство характеризуется катастрофическим снижением порций пищи и стремлением исключить из рациона большинство продуктов.

Анорексия имеет высокую смертность, особенно на острой стадии, когда организм перестает нормально функционировать.

Симптомы

отказ от еды в кругу семьи

частые заявления о насыщении

резкое снижение веса.

Булимия проявляется в неконтролируемом обжорстве, за которым следуют попытки вызвать рвоту.

Важно обратить внимание на поведение человека после еды: частый бег к туалету и использование рвоты — это сигналы о наличии серьезной проблемы.

В большинстве случаев булимия появляется из-за желания контролировать собственную жизнь, особенно если подростка жестко ограничивают в других областях. Еда в таком случае выступает единственным аспектом, который может быть под контролем молодого человека.

Если вы заметили наличие РПП у себя или у близкого человека, нужно быстро реагировать. Для легких форм, таких как орторексия, достаточно обратиться к грамотному психотерапевту или диетологу.

В более серьезных случаях человеку потребуется комплексная помощь команды специалистов: психотерапевтов, психиатров и гастроэнтерологов.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

