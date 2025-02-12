Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Володин комментирует новый закон ЕС о пищевых добавках из насекомых
В России переводы до 100 тысяч рублей между физлицами ограничат при подозрении на мошенничество
Как правильно сажать малину? Опытные садоводы поделились своими хитростями
Жильё в Москве дорожает: чего ожидать покупателям
Добавляйте имбирь в чай, но не делайте эту ошибку — иначе он потеряет всю пользу
Поставки газа из Казахстана в Китай вырастут в 2025 году
Жир улетает на глазах: названы упражнения для разгона метаболизма
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Всё дело в привычках: что поможет сохранить молодость после 45

Полезен ли чай с бергамотом на самом деле: разбираем мифы

4:03
Здоровье

Чай с бергамотом, известный как Эрл Грей, завоевал популярность по всему миру благодаря своему утонченному вкусу и изысканному аромату. Этот напиток сочетает насыщенность черного чая с цитрусовыми нотами эфирного масла бергамота, создавая особую гармонию вкуса. Но насколько он полезен и может ли нанести вред организму? Давайте разберемся.

Чёрный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный чай

Чем полезен чай с бергамотом

Чай с бергамотом — это не просто ароматный напиток, но и источник множества полезных свойств. Его влияние на организм обусловлено сочетанием черного или зеленого чая и натурального масла бергамота.

Основные преимущества:

  • Снижает стресс и улучшает настроение. Эфирное масло бергамота обладает мягким седативным эффектом, способствуя расслаблению и снятию тревожности.
  • Мощный антиоксидант. Полифенолы в составе чая помогают бороться со свободными радикалами, замедляют процессы старения и поддерживают иммунную систему.
  • Снижает уровень холестерина. Некоторые исследования показывают, что компоненты бергамотового масла могут способствовать нормализации уровня "плохого" холестерина.
  • Поддерживает пищеварительную систему. Флавоноиды бергамота обладают противовоспалительным действием, улучшая состояние желудочно-кишечного тракта и баланс микрофлоры.
  • Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Антиоксиданты чая способствуют укреплению стенок сосудов и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Повышает иммунитет. Чай с бергамотом обладает легким противовирусным эффектом и помогает организму бороться с воспалительными процессами.

Возможный вред чая с бергамотом

Несмотря на все преимущества, у этого напитка есть и определенные ограничения.

О чем важно помнить:

  • Риск аллергических реакций. Эфирное масло бергамота может вызвать аллергию у людей с чувствительностью к цитрусовым.
  • Воздействие на пищеварение. Чрезмерное употребление может спровоцировать изжогу или раздражение желудка.
  • Проблемы с усвоением железа. Танины в черном чае снижают способность организма усваивать железо, что может привести к анемии при злоупотреблении напитком.
  • Высокое содержание кофеина. Чай с бергамотом бодрит, но в больших количествах может вызвать бессонницу и повышенную тревожность.

Кому не рекомендуется чай с бергамотом

Есть группы людей, которым стоит ограничить или полностью исключить употребление этого напитка:

  • Людям с заболеваниями ЖКТ (гастриты, язвы), так как напиток может раздражать слизистую желудка.
  • Тем, у кого аллергия на цитрусовые или эфирные масла.
  • Беременным и кормящим женщинам, поскольку эфирные масла могут спровоцировать аллергию у ребенка.
  • Людям с гормональными нарушениями, так как чай может повлиять на эндокринную систему.
  • Тем, кто принимает препараты для снижения холестерина, из-за возможного взаимодействия компонентов чая с лекарствами.

Виды чая с бергамотом

На рынке можно встретить несколько разновидностей этого чая, и выбор зависит от личных предпочтений:

  • С натуральным эфирным маслом. Самый дорогой и ароматный вариант, где используются натуральные компоненты.
  • С синтетическими ароматизаторами. Более доступный вариант, который сохраняет узнаваемый вкус, но уступает по качеству.
  • С добавлением сушеной кожуры бергамота. Обладает мягким натуральным вкусом и естественным ароматом.

Чай с бергамотом — это не только вкусный, но и полезный напиток, который может стать отличным дополнением к повседневному рациону. Однако важно учитывать противопоказания и соблюдать умеренность в его употреблении.

Уточнения

Бергамо́т или апельсин-бергамот (лат. Citrus bergamia) — гибридный вид растений семейства Рутовые.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает

Как предотвратить появление одуванчиков на участке без химии? Дачники нашли простой, но эффективный способ. Нужно лишь использовать один неожиданный продукт.

Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Поставки газа из Казахстана в Китай вырастут в 2025 году
Жир улетает на глазах: названы упражнения для разгона метаболизма
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Всё дело в привычках: что поможет сохранить молодость после 45
Водители отказываются от сервисов — что теперь покупают для ремонта
Кризис малого бизнеса в Японии: число банкротств подскочило на 20%
Разведка Дании: конфликт России и НАТО рискует произойти через 5 лет
Почему поры так быстро забиваются: срочно проверьте свой уход
Как сэкономить на коммунальных услугах: 4 проверенных способа снизить расходы
Пьете кофе? Тогда в вашем кишечнике происходит нечто странное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.