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Кальяны станут вне закона? В России нашли новую угрозу здоровью граждан

0:44
Здоровье

Бийсултан Хамзаев, депутат Государственной Думы предлагает запретить кальяны.

Кальян
Фото: flickr.com by Jeremiah Roth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кальян

Он утверждает, что они представляют собой опасность для здоровья человека не только с точки зрения курения. По его мнению, кальяны являются разносчиками бактерий, так как их не дезинфицируют.

"Возьмите мазок, отдайте его на экспертизу, там найдут и стафилококки, синегнойные палочки, холеру”, — заявил парламентарий.

За день один и тот же кальян могут покурить десятки человек. Депутат уверен, что из-за опасности подхватить какое либо опасное заболевание, кальяны нужно запретить на уровне законодательства, пишет novostivolgograda.ru.

Уточнения

Калья́н (перс. قلیان‎, гальйан, от араб. يغليгаль — кипеть) — прибор для курения, отличительной особенностью которого является длинный путь прохождения дыма от его источника до рта курильщика, и наличие ёмкости с водой, через которую этот дым проходит.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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