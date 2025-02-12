Кальяны станут вне закона? В России нашли новую угрозу здоровью граждан

Бийсултан Хамзаев, депутат Государственной Думы предлагает запретить кальяны.
Он утверждает, что они представляют собой опасность для здоровья человека не только с точки зрения курения. По его мнению, кальяны являются разносчиками бактерий, так как их не дезинфицируют.
"Возьмите мазок, отдайте его на экспертизу, там найдут и стафилококки, синегнойные палочки, холеру”, — заявил парламентарий.
За день один и тот же кальян могут покурить десятки человек. Депутат уверен, что из-за опасности подхватить какое либо опасное заболевание, кальяны нужно запретить на уровне законодательства, пишет novostivolgograda.ru.
Калья́н (перс. قلیان, гальйан, от араб. يغلي галь — кипеть) — прибор для курения, отличительной особенностью которого является длинный путь прохождения дыма от его источника до рта курильщика, и наличие ёмкости с водой, через которую этот дым проходит.
Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.