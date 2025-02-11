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Птичий грипп уже на пороге России: стоит ли нам беспокоиться

1:12
Здоровье

Врач-инфекционист, вирусолог Светлана Сафронова поделилась, стоит ли россиянам опасаться эпидемии птичьего или свиного гриппа и какие меры предосторожности стоит соблюдать.

Врач в лаборатории
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач в лаборатории

В городе Хэйхэ (Китай), который находится рядом с Благовещенском, случилась вспышка свиного и птичьего гриппа.

По мнению эксперта, в последнее время в нашей стране, впрочем, как и во всём остальном мире, происходит циркуляция различных штаммов гриппа. Она заявила, что риск распространения свиного гриппа в России существует, но паниковать нет смысла. Птичий грипп вызывает более серьёзные опасения.

"Вирус обладает высокой патогенностью и может иметь тяжёлую форму заболевания с высокой летальностью… Однако, к счастью, вирус плохо действует на человека”, — заявила врач.

Риск широкого распространения этого вида гриппа в России она оценила как невысокий.

Инфекционист посоветовала соблюдать простые правила гигиены — носить маску в общественных местах, чаще мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

Свиной грипп (англ. swine influenza) — условное название заболевания людей и животных, вызываемого штаммами вируса гриппа. Штаммы, ассоциированные со вспышками так называемого «свиного гриппа», обнаружены среди вирусов гриппа серотипа C и подтипов серотипа А (А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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