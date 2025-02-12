Пьете кофе? Тогда в вашем кишечнике происходит нечто странное

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние исследования показывают, что кофе может влиять на состав микрофлоры кишечника. Ученые обнаружили, что у людей, регулярно употребляющих этот напиток, повышен уровень бактерии Lawsonibacter asaccharolyticus. Причем это касается как обычного, так и безкофеинового кофе.

Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Что известно о Lawsonibacter asaccharolyticus

Эта бактерия была выявлена в ходе анализа кишечного микробиома более 23 000 человек. Оказалось, что ее количество значительно выше у тех, кто пьет кофе каждый день. Однако пока неизвестно, какие именно компоненты кофе стимулируют рост этой бактерии.

В будущем ученые планируют изучить, как хлорогеновая кислота (один из ключевых антиоксидантов в кофе) взаимодействует с микробами кишечника и влияет на общее здоровье организма.

Кофе и здоровье кишечника

Хотя влияние Lawsonibacter asaccharolyticus пока изучается, исследователи подчеркивают, что разнообразная диета играет ключевую роль в поддержании здорового микробиома. Рекомендуется употреблять больше растительных продуктов, богатых клетчаткой, а также следить за реакцией организма на кофе.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на потенциальные плюсы, кофе может вызывать раздражение желудка и кишечника у некоторых людей. Тем, кто страдает гастритом, синдромом раздраженного кишечника или кислотным рефлюксом, следует употреблять его с осторожностью.

Пока ученые продолжают изучать влияние кофе на микробиом, ясно одно: этот напиток не просто бодрит, но и может изменять состав кишечной флоры. Однако, как и в любом вопросе, важен баланс и индивидуальный подход к питанию.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

