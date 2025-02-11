Миндальное или коровье? Диетолог назвала три важных преимущества веганского молока

Почему не только вкусно, но и полезно пить миндальное молоко? Диетолог Джейми Джонсон рассказала, что этот напиток подходит веганам и людям с непереносимостью лактозы, а также имеет три важных плюса для всех людей.
Снижает риск заболеваний сердца. В нем много мононенасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень холестерина, что уменьшает риск инсульта. Такие жиры даже полезнее для организма, чем насыщенные и трансжиры, которые есть в коровьем молоке.
Джонсон добавила, что в этом напитке мало белка: примерно в восемь раз меньше, чем в коровьем.
Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.