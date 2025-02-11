Миндальное или коровье? Диетолог назвала три важных преимущества веганского молока

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему не только вкусно, но и полезно пить миндальное молоко? Диетолог Джейми Джонсон рассказала, что этот напиток подходит веганам и людям с непереносимостью лактозы, а также имеет три важных плюса для всех людей.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ миндальное молоко

Снижает риск заболеваний сердца. В нем много мононенасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень холестерина, что уменьшает риск инсульта. Такие жиры даже полезнее для организма, чем насыщенные и трансжиры, которые есть в коровьем молоке.

Укрепляет кости. В нем много кальция: фактически обогащённое миндальное молоко содержит больше кальция, чем коровье, отметила диетолог.

Очищает кожу. В миндальном молоке высокое содержание витамина Е хорошо влияет на состояние кожи и заживление ран.

Джонсон добавила, что в этом напитке мало белка: примерно в восемь раз меньше, чем в коровьем.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. Широко культивируется вид Миндаль обыкновенный.

