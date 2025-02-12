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Опасность в стакане: какой напиток может привести к диабету второго типа?

1:04
Здоровье

Избыточное потребление сладких напитков может привести к быстрому набору веса, ожирению и увеличить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила Антонина Стародубцева, главный диетолог московского департамента здравоохранения.

"Пепси"
Фото: commons.wikimedia.org by Misiokk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Пепси"

Специалист в интервью РИА Новости рекомендовала сократить потребление сладких напитков или полностью исключить их из рациона. Эти напитки содержат большое количество простых углеводов, которые быстро усваиваются организмом, но не утоляют жажду.

Исследования подтверждают, что регулярное употребление сладких напитков и сладостей связано с увеличением жировой массы тела, развитием ожирения, а также повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Стародубцева подчеркнула, что только обычная чистая питьевая вода является по-настоящему безопасным напитком. Все остальные варианты могут негативно сказаться на здоровье.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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