Не впасть в депрессию после утреннего омлета поможет этот способ

Ученые выяснили, что приём пищи после 9 утра плохо сказывается на нашей психике, а отказ от завтрака нарушает эмоциональный фон.

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Те, кто есть по утрам поздно или не ест вообще, на 28 процентов чаще страдают от депрессии, показало исследование.

11 лет ученые анализировали пищевые привычки почти 24 000 взрослых людей и отслеживали изменения в состоянии их здоровья. Оказалось, что поздний прием пищи может стать причиной проблем со сном, снижения физической подвижности или ослабления жизненной мотивации, пишет KP. RU.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

