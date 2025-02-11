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Не впасть в депрессию после утреннего омлета поможет этот способ

Здоровье

Ученые выяснили, что приём пищи после 9 утра плохо сказывается на нашей психике, а отказ от завтрака нарушает эмоциональный фон.

Омлет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Омлет

Те, кто есть по утрам поздно или не ест вообще, на 28 процентов чаще страдают от депрессии, показало исследование.

11 лет ученые анализировали пищевые привычки почти 24 000 взрослых людей и отслеживали изменения в состоянии их здоровья. Оказалось, что поздний прием пищи может стать причиной проблем со сном, снижения физической подвижности или ослабления жизненной мотивации, пишет KP. RU.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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