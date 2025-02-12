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Всё дело в привычках: что поможет сохранить молодость после 45

4:08
Здоровье

Возраст — это всего лишь цифра в паспорте, но с годами наш организм все же претерпевает изменения. Как поддерживать здоровье после 45 лет, какие обследования необходимы и стоит ли пересматривать питание? Разбираемся вместе.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Основные принципы питания после 45 лет

Многие считают, что с возрастом нужно кардинально менять свой рацион. Но если питание уже было сбалансированным, то нет необходимости в резких изменениях. Рацион должен включать:

  • Достаточное количество белка — как животного (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты), так и растительного (бобовые, орехи)
  • Правильные жиры — предпочтение стоит отдавать растительным, но немного животных жиров также необходимо, избегая трансжиров
  • Сложные углеводы — в первую очередь из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов

Если раньше питание было несбалансированным, то именно после 45 лет стоит задуматься о его коррекции. Ведь правильные пищевые привычки способствуют не только хорошему самочувствию, но и долгой активной жизни.

Сон — недооцененный фактор здоровья

Помимо питания, огромное значение имеет сон. Исследования показывают, что нормализация сна помогает снизить риск диабета 2-го типа и ожирения. Оптимальный режим — засыпать до полуночи и спать не менее 7 часов. Если есть проблемы со сном, стоит обратиться к специалисту.

Отличия старения у мужчин и женщин

Основные различия связаны с гормональными изменениями:

  • У женщин в период менопаузы снижается уровень эстрогенов, что может негативно сказаться на состоянии костей, кожи и микрофлоры кишечника.
  • У мужчин важную роль играет уровень тестостерона — его снижение может привести к потере мышечной массы и набору веса.

Какие обследования необходимо проходить

После 45 лет рекомендуется проходить комплексные медицинские чекапы, включающие:

  • общий анализ крови и мочи
  • флюорографию
  • биохимический анализ крови (для контроля работы печени, почек, уровня глюкозы и липидов),
  • проверку уровня простатспецифического антигена (ПСА) у мужчин
  • УЗИ молочных желез или маммографию у женщин.

Дополнительные обследования могут назначаться в зависимости от индивидуальных факторов здоровья.

Развенчиваем популярные мифы

В зрелом возрасте поздно начинать заниматься спортом

На самом деле, физическая активность полезна в любом возрасте. Главное — выбирать нагрузки, соответствующие возможностям: ходьба, плавание, упражнения с собственным весом. Они укрепляют кости, мышцы и продлевают активную жизнь.

После 45 лет обязательно нужно принимать БАДы

При сбалансированном питании добавки не нужны. Единственное исключение — витамин D и йод, особенно в регионах с их нехваткой. Другие витамины и микроэлементы стоит принимать только после обследования и по назначению врача.

Женщины в менопаузе неизбежно набирают вес

Не сама менопауза, а образ жизни влияет на вес. Активные женщины, которые правильно питаются и занимаются спортом, не сталкиваются с этой проблемой.

После 45 лет нужно отказаться от мяса

Полный отказ от мяса не требуется. Важно лишь следить за его качеством и способом приготовления: предпочтение стоит отдавать отварному, запеченному или приготовленному на гриле мясу, избегая переработанных продуктов (колбасы, сосиски).

Секрет здоровья после 45 лет — в сбалансированном питании, достаточном количестве сна, регулярной физической активности и профилактических обследованиях. Менять образ жизни никогда не поздно, и правильный подход поможет сохранить молодость и энергию на долгие годы.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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