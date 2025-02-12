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Опасное похудение с Оземпиком: какие семь побочных эффектов могут возникнуть во время приёма препарата?

3:57
Здоровье

В последнее время среди людей, стремящихся сбросить лишний вес, наблюдается повышенный интерес к препарату Семаглутид (Оземпик) и его аналогам. Это связано с тем, что многие знаменитости и блогеры заявляют о своём успешном похудении с помощью этого препарата. Однако важно учитывать, что не все рассказывают о возможных негативных последствиях его применения. О них рассказала нутрициолог и детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Семаглутид — это лекарственный препарат, который изначально разрабатывался для лечения диабета 2 типа. Он замедляет опорожнение желудка, подавляет аппетит и помогает контролировать уровень сахара в крови. Хотя препарат действительно способствует снижению веса, его использование не предназначено для людей без диабета, и последствия могут быть более серьёзными, чем просто уменьшение аппетита, пишет Газета.Ru.

Врач перечислила семь возможных побочных эффектов при применении Семаглутида для похудения:

  1. Нарушение работы желудка. Желудок может привыкнуть к замедленному пищеварению и перестать нормально функционировать даже после отмены препарата. Некоторые пациенты жалуются на то, что их пищеварение не восстанавливается в течение нескольких месяцев после прекращения приёма.
  2. Потеря мышечной массы. При быстрой потере веса без физической активности и достаточного потребления белка организм начинает сжигать мышцы, а не жир. Это может привести к ухудшению метаболизма, слабости, дряблости кожи и мышц, а также болям в спине.
  3. Проблемы с кожей лица. Резкое похудение может вызвать дряблость и старение кожи, особенно на лице. Важно отметить, что уколы не останавливают процесс старения, а могут даже ускорить его.
  4. Риск панкреатита и проблем с поджелудочной железой. Существуют данные о том, что Семаглутид может повышать риск воспаления поджелудочной железы (панкреатита) и способствовать росту опухолей. Учитывая, что препарат был изобретён относительно недавно (в 2017 году), его долгосрочные последствия для организма ещё недостаточно изучены.
  5. Тошнота, рвота и боли в животе. Около 40% людей, принимающих Семаглутид, жалуются на постоянную тошноту, диарею или рвоту. Это серьёзная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, которая может привести к гастриту.
  6. Депрессия и нарушение психического состояния. Некоторые люди сообщают о тревоге, депрессии и отсутствии радости от еды и жизни. Резкое снижение аппетита может негативно сказаться не только на физическом, но и на психическом здоровье.
  7. Возвращение веса после прекращения приёма препарата. Когда человек перестаёт принимать Семаглутид, аппетит резко возвращается вместе с потерянными килограммами. Это происходит потому, что за время приёма препарата пищевые привычки не меняются, и физическая активность не увеличивается. В результате вес может вернуться даже быстрее, чем до начала приёма препарата, особенно если потерянные килограммы были в основном мышечной массой.

В заключение, Дарья Хайкина подчеркнула, что Семаглутид и его аналоги не являются "волшебной таблеткой" для похудения. Это серьёзное вмешательство в обмен веществ, которое может иметь долгосрочные последствия.

"Если вы не страдаете диабетом, его использование ради похудения может обернуться побочками, с которыми вам придется бороться куда дольше, чем с лишним весом. Хотите похудеть без серьезных рисков? Делайте ставку на правильное питание и движение", — посоветовала врач.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1); применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
 

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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