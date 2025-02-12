Заложенность носа и головная боль: когда стоит насторожиться

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Основные симптомы ОРС

Острый риносинусит (ОРС) — это воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, сопровождающееся одним или несколькими симптомами:

Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия, насморк

затрудненное носовое дыхание (заложенность)

выделения из носа (прозрачные или окрашенные)

чувство давления или боли в области лица и головы

в редких случаях — потеря или снижение обоняния

Продолжительность болезни не превышает 12 недель, а после выздоровления симптомы полностью исчезают.

Виды риносинуситов

ОРС классифицируют на три основные группы:

Вирусный риносинусит — вызывается риновирусами, коронавирусами, вирусами гриппа и другими. Чаще всего развивается на фоне ОРВИ.

— вызывается риновирусами, коронавирусами, вирусами гриппа и другими. Чаще всего развивается на фоне ОРВИ. Поствирусный (затяжной) риносинусит — длится от 4 до 12 недель, его причиной становятся вирусно-бактериальные ассоциации.

Бактериальный риносинусит — характеризуется:

густыми окрашенными выделениями

болью в лице и голове

высокой температурой (выше 38°C)

ухудшением состояния после кратковременного улучшения

изменениями в анализе крови (повышенная СОЭ, высокий уровень С-реактивного белка)

К кому обращаться за помощью

Врачом, который занимается лечением ОРС, является терапевт (врач общей практики). Если через 5 дней терапии улучшений не наступает, пациента направляют к отоларингологу (ЛОРу).

Когда требуется госпитализация

Пациента могут направить в стационар, если:

амбулаторное лечение не приносит результатов

течение бактериального синусита сопровождается тяжелыми симптомами

развиваются осложнения (воспаление в орбитальной или внутричерепной области)

Когда нужен рентген пазух носа

Исследование назначают при:

среднетяжелом, тяжелом или осложненном риносинусите

риске развития осложнений

подозрении на скрытый одонтогенный синусит

Как лечить ОРС

В зависимости от вида заболевания, применяются:

назальные капли и спреи (не дольше 7 дней) промывание носа (в отдельных случаях) муколитики антигистаминные препараты при затяжном риносинусите — назальные глюкокортикоиды

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

