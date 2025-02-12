Заложенность носа и головная боль: когда стоит насторожиться
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12.02.2025 07:32 Основные симптомы ОРС
Острый риносинусит (ОРС) — это воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, сопровождающееся одним или несколькими симптомами:
Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия, насморк
затрудненное носовое дыхание (заложенность)
выделения из носа (прозрачные или окрашенные)
чувство давления или боли в области лица и головы
в редких случаях — потеря или снижение обоняния
Продолжительность болезни не превышает 12 недель, а после выздоровления симптомы полностью исчезают.
Виды риносинуситов
ОРС классифицируют на три основные группы:
Вирусный риносинусит — вызывается риновирусами, коронавирусами, вирусами гриппа и другими. Чаще всего развивается на фоне ОРВИ.
Поствирусный (затяжной) риносинусит — длится от 4 до 12 недель, его причиной становятся вирусно-бактериальные ассоциации.
Бактериальный риносинусит — характеризуется:
густыми окрашенными выделениями
болью в лице и голове
высокой температурой (выше 38°C)
ухудшением состояния после кратковременного улучшения
изменениями в анализе крови (повышенная СОЭ, высокий уровень С-реактивного белка)
К кому обращаться за помощью
Врачом, который занимается лечением ОРС, является терапевт (врач общей практики). Если через 5 дней терапии улучшений не наступает, пациента направляют к отоларингологу (ЛОРу).
Когда требуется госпитализация
Пациента могут направить в стационар, если:
амбулаторное лечение не приносит результатов
течение бактериального синусита сопровождается тяжелыми симптомами
развиваются осложнения (воспаление в орбитальной или внутричерепной области)
Когда нужен рентген пазух носа
Исследование назначают при:
среднетяжелом, тяжелом или осложненном риносинусите
риске развития осложнений
подозрении на скрытый одонтогенный синусит
Как лечить ОРС
В зависимости от вида заболевания, применяются:
назальные капли и спреи (не дольше 7 дней)
промывание носа (в отдельных случаях)
муколитики
антигистаминные препараты
при затяжном риносинусите — назальные глюкокортикоиды
Уточнения
(новолат. Синуси́т sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.
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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.