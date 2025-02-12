Заложенность носа и головная боль: когда стоит насторожиться

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2:21
Здоровье

Основные симптомы ОРС

Острый риносинусит (ОРС) — это воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, сопровождающееся одним или несколькими симптомами:

Аллергия, насморк
Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия, насморк
  • затрудненное носовое дыхание (заложенность)
  • выделения из носа (прозрачные или окрашенные)
  • чувство давления или боли в области лица и головы
  • в редких случаях — потеря или снижение обоняния

Продолжительность болезни не превышает 12 недель, а после выздоровления симптомы полностью исчезают.

Виды риносинуситов

ОРС классифицируют на три основные группы:

  • Вирусный риносинусит — вызывается риновирусами, коронавирусами, вирусами гриппа и другими. Чаще всего развивается на фоне ОРВИ.
  • Поствирусный (затяжной) риносинусит — длится от 4 до 12 недель, его причиной становятся вирусно-бактериальные ассоциации.

Бактериальный риносинусит — характеризуется:

  • густыми окрашенными выделениями
  • болью в лице и голове
  • высокой температурой (выше 38°C)
  • ухудшением состояния после кратковременного улучшения
  • изменениями в анализе крови (повышенная СОЭ, высокий уровень С-реактивного белка)

К кому обращаться за помощью

Врачом, который занимается лечением ОРС, является терапевт (врач общей практики). Если через 5 дней терапии улучшений не наступает, пациента направляют к отоларингологу (ЛОРу).

Когда требуется госпитализация

Пациента могут направить в стационар, если:

  • амбулаторное лечение не приносит результатов
  • течение бактериального синусита сопровождается тяжелыми симптомами
  • развиваются осложнения (воспаление в орбитальной или внутричерепной области)

Когда нужен рентген пазух носа

Исследование назначают при:

  • среднетяжелом, тяжелом или осложненном риносинусите
  • риске развития осложнений
  • подозрении на скрытый одонтогенный синусит

Как лечить ОРС

В зависимости от вида заболевания, применяются:

  1. назальные капли и спреи (не дольше 7 дней)
  2. промывание носа (в отдельных случаях)
  3. муколитики
  4. антигистаминные препараты
  5. при затяжном риносинусите — назальные глюкокортикоиды

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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