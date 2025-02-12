Лимоны, мёд и чай с вареньем — не единственный выход: какие продукты реально помогают при болезни

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время лечения гриппа или коронавируса очень важно поддерживать свой организм, предоставляя ему необходимые силы и полезные микроэлементы. Диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями по изменениям, которые стоит внести в рацион.

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Пища для заболевшего должна быть лёгкой и хорошо усваиваемой. Рекомендуется отказаться от фастфуда, а также от слишком жирных и жареных блюд, а также от избыточного количества сахара и соли. Нельзя перегружать желудок и кишечник — организму не требуется дополнительный дискомфорт.

Для укрепления иммунной системы организму необходим белок, поэтому во время болезни допустимо и даже желательно употреблять котлеты, рыбные блюда и курятину. Однако одно условие: лучше готовить еду на пару, варить или тушить, избегая жарки.

Витамин D также оказывает положительное воздействие на иммунитет. Этот витамин в большом количестве содержится в печени трески, как отметила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Не менее важны овощи, фрукты и ягоды (даже замороженные), поскольку они являются богатым источником антиоксидантов. Витамин C можно получить не только из цитрусовых, но и из квашеной капусты и болгарского перца.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

