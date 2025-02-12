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Прощай, отёки! Вкусный напиток для вывода лишней жидкости из организма

1:37
Здоровье

Отёки — это неприятная проблема, которая может возникать по различным причинам. Многие люди лишают себя удовольствия наслаждаться солёным или сладким вечером, чтобы избежать отечности на лице или теле наутро. Однако даже отказ от любимых лакомств не всегда оказывается эффективным способом борьбы с этой проблемой.

огуречный сок с лимоном
Фото: freepik by KamranAydinov
огуречный сок с лимоном

Диетологи рекомендуют простое и натуральное средство от отёков — огуречный сок. Он обладает мочегонными свойствами, способствует выводу лишней жидкости из организма и содержит витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья.

Ингредиенты:  
- Свежие огурцы — 2–3 шт. (в зависимости от размера) 
- Лимон (по желанию) — 1/4 шт. 
- Мята (по желанию) — несколько листиков 

Приготовление:  
Тщательно промойте огурцы и нарежьте их на небольшие кусочки. Поместите их в блендер или соковыжималку. Добавьте сок лимона и мяту, если используете. Взбейте или отожмите сок до получения однородной массы. При желании процедите сок, чтобы убрать мякоть.

Рекомендуется пить огуречный сок свежим, предпочтительно утром, чтобы стимулировать выведение жидкости на протяжении дня. Для достижения заметного эффекта стоит употреблять 1–2 стакана в день в течение нескольких дней.

Не забудьте, что перед началом любой диеты или введением новых продуктов в рацион, особенно при наличии хронических заболеваний, обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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