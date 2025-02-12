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Хорошая новость для сладкоежек: полный отказ от сахара может навредить здоровью и жизни

Здоровье

Люди, одержимые идеей похудеть, нередко впадают в крайности и зарекаются с определённого дня (как правило, это понедельник) больше не есть ничего с сахаром. Это касается не только пирожных и конфет, но и любой другой пищи, в составе которой есть сахар. Почему такое радикальное решение может навредить здоровью и жизни, объяснила изданию "Доктор Питер" фитнес-тренер Елизавета Прокудина.

Шоколадные конфеты
Фото: commons.wikimedia.org by Chocolats puyricard, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Шоколадные конфеты

Она отметила, что такое обещание самому себе может стать причиной неловких ситуаций, когда, к примеру, человек приходит в гости и отказывается от угощений, которые ему предлагают от чистого сердца. Также лишение себя вкусных радостей может привести к депрессии и навязчивым мыслям о еде.

Помимо психологического аспекта, специалист отмечает, что без сладких продуктов человек может чувствовать слабость и быстро утомляться, поскольку в умеренных количествах они дают энергию.

Кроме того, подобный аскетизм, как правило, приводит к срывам, а для организма очень вредны резкие чередования полного отказа от какой-либо еды и резкого набрасывания на неё.

Прокудина советует не отказываться от сладостей, особенно если вы их любите, но ограничивать их количество в своём рационе. Также она предлагает по возможности есть меньше конфет, шоколада и пирожных и употреблять больше фруктов, сухофруктов и мёда.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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